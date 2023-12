8/22 ©Getty

A New York rimase per quasi due anni e fu lì che adottò definitivamente il cognome Callas. Continuò a studiare canto perfezionando la tecnica e ottenne un’audizione al Metropolitan Opera House per la quale le furono proposti Madama Butterfly e Fidelio, ma il soprano declinò l’offerta: si sentiva fisicamente fuori ruolo per il primo e non abbastanza pronta per cantare in inglese il secondo