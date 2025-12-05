X Factor 2025, CENTO RAGAZZE è l'inedito di rob: testo e video

La concorrente della squadra di Paola Iezzi, conquista la finalissima. Sul palco di XF2025 a NApoli, tutta la sua carica pop punk. Riascoltiamo il suo inedito, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra
Dopo la puntata cruciale che ha segnato il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti, quella di ieri in diretta da Napoli è stata la più attesa e magica, innanzitutto per la concorrente di Paola Iezzi, che dopo tre emozionantissime manche ha portato a casa la vittoria (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Colei che è stata definita l’“underdog” di questa edizione e che ha sempre sperimentato attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk seguendo i consigli della sua giudice e mentore, corona il suo sogno di arrivare in finale e vincere!
rob è la trionfatrice di X Factor 2025, la musica continua sempre.
Cosa racconta il brano di rob
CENTO RAGAZZE è un brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk. rob canta la fine di una storia d’amore come fosse una crisi di astinenza: lui se n’è andato, lei resta a fare i conti con l’illusione di essere “speciale”. L’inverno è ovunque, dicembre ghiacciato, albe gelate, neve che si scioglie sulle labbra. Dentro però brucia un’ossessione che non passa, toglie aria e sonno.
Il testo di CENTO RAGAZZE
Quante volte ti ho detto che avrei chiuso per sempre
Che l’amore tra noi è come il freddo a dicembre
L’alba d’inverno, i granelli di sabbia,
La neve si scioglie sopra le mie labbra
Quante cose nostre hai fatto con un’altra?
“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
Ma perché non sei più qui (wooo)
Soffro di crisi d’astinenza
Ora
Ora che non sei più qui (wooo)
Soffro di crisi d’astinenza
Ora
E non riesco a respirare manca l’aria
Non riesco a spiegare, sai mi sento strana
Non voglio pensare a te
Che sei ciò che non mi fa dormire
Per ore ed ore ed ore
Ed ora non ci riesco più
“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
Ma perchè non sei più qui (wooo)
Soffro di crisi d’astinenza
Ora
Ora che non sei più qui (wooo)
Soffro di crisi d‘astinenza
“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
“Mi hai fatto sentire speciale”
Ma perchè non sei più qui
Soffro di crisi d’astinenza
Ora
Ora che non sei più qui
Soffro di crisi d’astinenza
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, le foto della finale e dei vincitori. Trionfa rob
Dopo tre manche - la prima libera “My Song”, la seconda “Best Of” e la terza di inediti - rob della squadra di Paola Iezzi è stata proclamata vincitrice. Seguono eroCaddeo di Achille Lauro, DELIA di Jake La Furia e PierC di Francesco Gabbani. Superospite Laura Pausini, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award. Nel 2026 uscirà l'album Io canto 2 e ci sarà un tour mondiale. Ospite anche Jason Derulo, che nel 2026 tornerà con un tour europeo