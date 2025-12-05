X Factor 2025, CENTO RAGAZZE è l'inedito di rob: testo e video

La concorrente della squadra di Paola Iezzi, conquista la finalissima. Sul palco di XF2025 a NApoli, tutta la sua carica pop punk. Riascoltiamo il suo inedito, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra

Dopo la puntata cruciale che ha segnato il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti, quella di ieri in diretta da Napoli è stata la più attesa e magica, innanzitutto per la concorrente di Paola Iezzi, che dopo tre emozionantissime manche ha portato a casa la vittoria (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Colei che è stata definita l’“underdog” di questa edizione e che ha sempre sperimentato attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk seguendo i consigli della sua giudice e mentore, corona il suo sogno di arrivare in finale e vincere! rob è la trionfatrice di X Factor 2025, la musica continua sempre.

Cosa racconta il brano di rob CENTO RAGAZZE è un brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk. rob canta la fine di una storia d’amore come fosse una crisi di astinenza: lui se n’è andato, lei resta a fare i conti con l’illusione di essere “speciale”. L’inverno è ovunque, dicembre ghiacciato, albe gelate, neve che si scioglie sulle labbra. Dentro però brucia un’ossessione che non passa, toglie aria e sonno. Approfondimento X Factor, rob infiamma il palco con Bring Me To Life degli Evanescence