X Factor 2025, la finale. Laura Pausini e Jason Derulo ospiti. DIRETTA
eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi affrontano tre manche: la prima libera “My Song”, la seconda “Best Of” e la terza di inediti, fino alla proclamazione del vincitore. Superospiti Laura Pausini, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, e Jason Derulo, che dalla fine di gennaio all’inizio di marzo 2026 torna con un tour europeo di 25 date
in evidenza
Al via la finale di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle -, dove ogni giudice schiera in gara un concorrente (I FINALISTI–COME VOTARE-GLI ELIMINATI): eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIAdella squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. Dopo un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e di sorprese tra selezioni serrate e sei puntate dei Live Show, arriva ora l’ultimo atto, la notte della proclamazione del vincitore.
La serata si svolge in tre manche. La prima manche è stata libera “My Song”, la seconda manche sarà “Best Of” con quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso di ciascuno e la terza manche riguarderà gli inediti. Alla fine sarà emanato il verdetto sul vincitore di X Factor 2025.
Oggi, giovedì 4 dicembre dalle ore 21:00 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go e in simulcast in chiaro su TV8), in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli con la conduzione di Giorgia, nella prima manche libera “My Song” i finalisti si sono esibiti nei seguenti brani:
· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): L’emozione non ha voce di Adriano Celentano
· PierC (squadra di Francesco Gabbani): Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper
· DELIA(squadra di Jake La Furia): Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini
· rob(squadra di Paola Iezzi): Città vuota di Mina
Nella seconda manche “Best Of” i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:
· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): ...E penso a te di Lucio Battisti, Sere nere di Tiziano Ferro e La Cura di Franco Battiato
· PierC (squadra di Francesco Gabbani): I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, Locked Out of Heaven di Bruno Mars e Bohemian Rhapsody dei Queen
· DELIA(squadra di Jake La Furia): SAKURA di Rosalía, Signor tenente/Brucia la terra di Giorgio Faletti/Nino Rota e Kaballà e Sei bellissimadi Loredana Berté
· rob(squadra di Paola Iezzi): Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me to Life degli Evanescence e Ti sento dei Matia Bazar
Nella terza manche di inediti i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:
· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): punto
· PierC (squadra di Francesco Gabbani): Neve sporca
· DELIA(squadra di Jake La Furia): SICILIA BEDDA
· rob(squadra di Paola Iezzi): CENTO RAGAZZE
Superospite sarà Laura Pausini, autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Cantautrice dei record e icona pop a livello globale con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e più di 6 miliardi di streaming, nonché riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero e prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, Pausini vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Ha recentemente ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnato al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.
In Piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, celebre in tutto il mondo non solo come cantante e autore di canzoni multiplatino, ma anche come imprenditore visionario, autore di best seller e filantropo impegnato. Con decine di miliardi di stream, le vendite globali di Derulo superano i 250 milioni di singoli, con decine di certificazioni multiplatino e platino e canzoni riprodotte in streaming oltre 1 miliardo di volte ciascuna. I successi più noti includono Wiggle feat. Snoop Dogg, Take You Dancing, Talk Dirty feat. 2 Chainz], Whatcha Say, Swalla feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign, Want To Want Me e Savage Love (Laxed – Siren Beat) con Jawsh 685. Dopo il tour nelle arene del 2004, dove ha venduto oltre 200.000 biglietti, l’artista torna con un tour europeo di 25 date che inizierà alla fine di gennaio e proseguirà fino all'inizio di marzo 2026.
È tornato anche l’ultimo appuntamento con Ante Factor, condotto da Mariasole Pollioche a pochi metri dalla piazza già dalle ore 20.00 ha riempito l’attesa con ospiti, anticipazioni ed escursioni speciali in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 per raccontare le emozioni e la tensione degli ultimi minuti prima dello show e per svelare le sorprese della grande notte della finalissima.
Prima manche, PierC al pianoforte suona Lady Gaga e Bradley Cooper
Nella prima manche, PierC emoziona con il brano Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.
Prima manche, rob in una versione rock di Mina
Per la prima manche, rob sceglie una versione rock del brano Città vuota di Mina.
Prima manche, DELIA omaggia Napoli con Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini
Nella prima manche, DELIA omaggia Napoli con il brano Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini.
Prima manche, eroCaddeo apre con Adriano Celentano
eroCaddeo apre la prima manche con il brano L'emozione non ha voce di Adriano Celentano.
Le tre manche
La finale si svolgerà in tre manche, che prevederanno il voto cumulativo del solo pubblico. Nella prima manche "My Song" i finalisti canteranno un brano del cuore, nella seconda manche "Best Of" si esibiranno in tre brani che hanno caratterizzato il loro percorso a X Factor e nella terza manche proporranno gli inediti.
L'opening di ispirazione tecnologia
La finale di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli si apre con un opening di ispirazione tecnologica (Tim) con tanto di ballerini su un medley di Fred Again, Anyma & Chris Avantgarde e The Bloody Beetroots feat. Steve Aoki. Giorgia accoglie poi sul palco i quattro finalisti eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi.
L'altro superospite, Jason Derulo
In Piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, celebre in tutto il mondo non solo come cantante e autore di canzoni multiplatino, ma anche come imprenditore visionario, autore di best seller e filantropo impegnato. Con decine di miliardi di stream, le vendite globali di Derulo superano i 250 milioni di singoli, con decine di certificazioni multiplatino e platino e canzoni riprodotte in streaming oltre 1 miliardo di volte ciascuna. I successi più noti includono Wiggle feat. Snoop Dogg, Take You Dancing, Talk Dirty feat. 2 Chainz], Whatcha Say, Swalla feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign, Want To Want Me e Savage Love (Laxed – Siren Beat) con Jawsh 685. Dopo il tour nelle arene del 2004, dove ha venduto oltre 200.000 biglietti, l’artista torna con un tour europeo di 25 date che inizierà alla fine di gennaio e proseguirà fino all'inizio di marzo 2026.
Al via la finale di X Factor 2025
È iniziata la finale di X Factor 2025 con i quattro finalisti eroCaddeo, DELIA, PierC e rob.
Superospite Laura Pausini
Superospite sarà Laura Pausini, autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Cantautrice dei record e icona pop a livello globale con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e più di 6 miliardi di streaming, nonché riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero e prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, Pausini vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Ha recentemente ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnato al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.
Le tre manche, la terza è per gli inediti
Nella terza manche di inediti i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:
· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): punto
· PierC (squadra di Francesco Gabbani): Neve sporca
· DELIA (squadra di Jake La Furia): SICILIA BEDDA
· rob (squadra di Paola Iezzi): CENTO RAGAZZE
Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, dal 21 dicembre su Sky e su NOW
Alessandro Borghese presenta la nuova stagione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, dal 21 dicembre ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Giorgia: "Mi sorprende la voglia di esprimersi dei ragazzi"
"Mi sorprende vedere negli occhi dei ragazzi la voglia di cantare, di esibirsi e di esprimersi in modo istintivo e appassionato", dice Giorgia.
Le tre manche, la seconda è "Best Of"
Nella seconda manche “Best Of” i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:
· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): ...E penso a te di Lucio Battisti, Sere nere di Tiziano Ferro e La Cura di Franco Battiato
· PierC (squadra di Francesco Gabbani): I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, Locked Out of Heaven di Bruno Mars e Bohemian Rhapsody dei Queen
· DELIA (squadra di Jake La Furia): SAKURA di Rosalía, Signor tenente/Brucia la terra di Giorgio Faletti/Nino Rota e Kaballà e Sei bellissimadi Loredana Berté
· rob (squadra di Paola Iezzi): Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me to Life degli Evanescence e Ti sento dei Matia Bazar
Il ritorno di MasterChef Italia
Dall'11 dicembre torna MasterChef Italia con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli in esclusiva su Sky, in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand.
La grande offerta di Sky Sport
Sky Italia si conferma main partner della UEFA: i grandi club d’Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031: in esclusiva 184 delle 203 partite di UCL e tutte le 342 partite di UEL e UECL. Con Mariasole Pollio ci sono Faouzi Ghoulam e Gianluca Di Marzio.
Le tre manche, la prima è libera "My Song"
Oggi, giovedì 4 dicembre dalle ore 21:00 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go e in simulcast in chiaro su TV8), in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli con la conduzione di Giorgia, dopo un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e di sorprese tra selezioni serrate e sei puntate dei Live Show, arriva l’ultimo atto, la notte della proclamazione del vincitore. La serata si svolgerà in tre manche.
Nella prima manche libera “My Song” i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:
· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): L’emozione non ha voce di Adriano Celentano
· PierC (squadra di Francesco Gabbani): Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper
· DELIA (squadra di Jake La Furia): Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini
· rob (squadra di Paola Iezzi): Città vuota di Mina
Primavera con Tecla Insolia a dicembre nelle sale
Tecla Insolia presenta il film Primavera, nelle sale dal 25 dicembre.
I delitti del Barlume, da gennaio 2026 in arrivo la 13esima stagione
Paolo Cioni ed Enrica Guidi presentano invece la 13esima stagione della serie tv I delitti del Barlume, da gennaio 2026 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.
Gomorra - Le Origini, dal 9 gennaio i nuovi episodi
Marco D'Amore, Luca Lubrano e Tullia Venezia presentano la serie tv Gomorra - Le origini, con i 6 episodi in onda dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
I finalisti, chi è PierC
Il quarto finalista è PierC della squadra di Francesco Gabbani. All'anagrafe Piercesare Fagioli, 24 anni, originario di Casale Monferrato (Alessandria), vive ora a Milano. Fin da giovanissimo ha scoperto la passione per la musica.
Chi è Piercesare Fagioli, finalista di X Factor 2025Vai al contenuto
L'emozione dei finalisti
"Come state vivendo la finale?", chiede Mariasole Pollio ai quattro finalisti. "Io sono incredulo", risponde PierC. "Un po' di ansietta", confessa eroCaddeo. "È un sogno ad occhi aperti. Spero di non svegliarmi", prosegue DELIA. "È pazzesco", conferma rob.
I finalisti, chi è rob
La terza finalista è rob della squadra di Paola Iezzi. All'anagrafe Roberta Scandurra, 20 anni, è una studentessa di Trecastagni (Catania). La cantautrice ama sperimentare attraverso brani autobiografici.
Chi è Roberta Scandurra, finalista di X Factor 2025Vai al contenuto
Come votare i quattro finalisti
Dopo selezioni serrate arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore. Ecco come votare i quattro finalisti.
Finale di X Factor 2025, come votare i 4 concorrenti finalistiVai al contenuto
Al via l'Ante Factor con Mariasole Pollio
Con l'avvio di Ante Factor, Mariasole Pollio dà il benevenuto alla finale di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito, a Napoli.
I finalisti, chi è DELIA
La seconda finalista è DELIA della squadra di Jake La Furia, nome d’arte di Delia Buglisi, 25 anni. La cantautrice di Catania intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici.
Chi è Delia Buglisi, finalista di X Factor 2025Vai al contenuto
I finalisti, chi è eroCaddeo
Il primo finalista è eroCaddeo della squadra di Achille Lauro. All’anagrafe Damiano Caddeo, 27 anni, è nato a Cagliari ma vive a Torino, dove fa il commesso. Cantautore pop dall’anima delicata, nelle canzoni pop trasforma esperienze personali in racconti universali con scrittura e musica dirette, emotive e autentiche.
Chi è Damiano Caddeo, finalista di X Factor 2025Vai al contenuto
L'ultimo Ante Factor con Mariasole Pollio
Torna anche l’ultimo appuntamento con Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio che a pochi metri dalla piazza già dalle ore 20.00 riempirà l’attesa con ospiti, anticipazioni ed escursioni speciali in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 per raccontare le emozioni e la tensione degli ultimi minuti prima dello show e per svelare le sorprese della grande notte della finalissima.
Chi è Mariasole Pollio, conduttrice dell'Ante Factor 2025. FOTOVai al contenuto
X Factor 2025, la finale
Nella finale di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle – ogni giudice schiera in gara un concorrente.
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, verso la finale: ecco chi sono i concorrenti finalisti
Nella semifinale, i sei artisti in gara hanno affrontato due manche: la Manche Orchestra e la manche 'classica'. La più votata della prima, rob, ha ottenuto direttamente il pass per la finalissima. Alla fine della seconda, accesso alla finale garantito anche per DELIA, PierC ed eroCaddeo, che ha affrontato e vinto il ballottaggio contro TOMASI