X Factor 2025, la finale. Laura Pausini e Jason Derulo ospiti. DIRETTA

Al via la finale di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle -, dove ogni giudice schiera in gara un concorrente (I FINALISTI–COME VOTARE-GLI ELIMINATI): eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIAdella squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. Dopo un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e di sorprese tra selezioni serrate e sei puntate dei Live Show, arriva ora l’ultimo atto, la notte della proclamazione del vincitore.

La serata si svolge in tre manche. La prima manche è stata libera “My Song”, la seconda manche sarà “Best Of” con quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso di ciascuno e la terza manche riguarderà gli inediti. Alla fine sarà emanato il verdetto sul vincitore di X Factor 2025.

Oggi, giovedì 4 dicembre dalle ore 21:00 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go e in simulcast in chiaro su TV8), in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli con la conduzione di Giorgia, nella prima manche libera “My Song” i finalisti si sono esibiti nei seguenti brani:

· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

· PierC (squadra di Francesco Gabbani): Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper

· DELIA (squadra di Jake La Furia): Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini

· rob (squadra di Paola Iezzi): Città vuota di Mina

Nella seconda manche “Best Of” i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:

· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): ...E penso a te di Lucio Battisti, Sere nere di Tiziano Ferro e La Cura di Franco Battiato

· PierC (squadra di Francesco Gabbani): I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, Locked Out of Heaven di Bruno Mars e Bohemian Rhapsody dei Queen

· DELIA (squadra di Jake La Furia): SAKURA di Rosalía, Signor tenente/Brucia la terra di Giorgio Faletti/Nino Rota e Kaballà e Sei bellissimadi Loredana Berté

· rob (squadra di Paola Iezzi): Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me to Life degli Evanescence e Ti sento dei Matia Bazar

Nella terza manche di inediti i finalisti si esibiranno nei seguenti brani:

· eroCaddeo (squadra di Achille Lauro): punto

· PierC (squadra di Francesco Gabbani): Neve sporca

· DELIA (squadra di Jake La Furia): SICILIA BEDDA

· rob (squadra di Paola Iezzi): CENTO RAGAZZE

Superospite sarà Laura Pausini, autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Cantautrice dei record e icona pop a livello globale con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e più di 6 miliardi di streaming, nonché riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero e prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, Pausini vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Ha recentemente ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnato al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.

In Piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, celebre in tutto il mondo non solo come cantante e autore di canzoni multiplatino, ma anche come imprenditore visionario, autore di best seller e filantropo impegnato. Con decine di miliardi di stream, le vendite globali di Derulo superano i 250 milioni di singoli, con decine di certificazioni multiplatino e platino e canzoni riprodotte in streaming oltre 1 miliardo di volte ciascuna. I successi più noti includono Wiggle feat. Snoop Dogg, Take You Dancing, Talk Dirty feat. 2 Chainz], Whatcha Say, Swalla feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign, Want To Want Me e Savage Love (Laxed – Siren Beat) con Jawsh 685. Dopo il tour nelle arene del 2004, dove ha venduto oltre 200.000 biglietti, l’artista torna con un tour europeo di 25 date che inizierà alla fine di gennaio e proseguirà fino all'inizio di marzo 2026.

È tornato anche l’ultimo appuntamento con Ante Factor, condotto da Mariasole Pollioche a pochi metri dalla piazza già dalle ore 20.00 ha riempito l’attesa con ospiti, anticipazioni ed escursioni speciali in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 per raccontare le emozioni e la tensione degli ultimi minuti prima dello show e per svelare le sorprese della grande notte della finalissima.