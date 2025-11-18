X Factor 2025, gli eliminati. FOTO

5/20

Nata nel 2001 a Riccione, Michelle Lufo, in arte MICHELLE, si è avvicinata alla musica all’età di 6 anni e fino ai 12 anni ha cantato nel coro di voci bianche. A 16 anni ha scoperto la scrittura e ha improvvisato beat online. A 18 anni è entrata in un collettivo di artisti emergenti e in seguito ha pubblicato il singolo Libellule. Crescendo, si è innamorata dell’elettronica, da Paul Kalkbrenner a The Blaze. Nel 2024 Michelle si è trasferita a Roma. Ha anche partecipato al contest Deejay On Stage e dopo ha fatto un'esperienza ad Amici nel 2022 andando in sfida.

X Factor 2025, Michelle canta Cremonini in chiave elettronica. VIDEO