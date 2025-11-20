X Factor 2025, quinto Live Show con inediti e Levante ospite. DIRETTA

La quinta puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle – si aprirà con uno speciale opening (powered by Sephora) dedicato alla Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, per sensibilizzare sull’importanza del 25 novembre e per invitare a una riflessione sulla violenza di genere. In seguito, i 7 concorrenti rimasti in gara (TUTTI I CONCORRENTI–COME VOTARE) affronteranno la prima manche, dove presenteranno per la prima volta gli inediti e il meno votato andrà direttamente al ballottaggio. Anche nella seconda manche dedicata alle cover il meno votato andrà al ballottaggio. Infine, la sfida a colpi di cavalli di battaglia decreterà sia l’eliminato, sia i semifinalisti dell’edizione con giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Oggi, giovedì 20 novembre alle ore 21:15 in diretta suSky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno nella prima manche nei seguenti inediti:

· Squadra Achille Lauro :

- eroCaddeo: Punto

· Squadra Francesco Gabbani :

- tellynonpiangere: Barche di carta

- PierC: Neve sporca

· Squadra Jake La Furia :

- TOMASI: Tatuaggi

- DELIA: Sicilia bedda

· Squadra Paola Iezzi :

- VISCARDI: Scinneme ‘a cuollo

- rob: Cento ragazze

Gli artisti che affronteranno la seconda manche si esibiranno poi nelle seguenti cover:

· Squadra Achille Lauro :

- eroCaddeo: Ancora di Eduardo De Crescenzo

· Squadra Francesco Gabbani :

- tellynonpiangere: Nei treni la notte di Frah Quintale

- PierC: Life On Mars? di David Bowie

· Squadra Jake La Furia :

- TOMASI: The Loneliest dei Måneskin

- DELIA: mash-up ispirato a La Llorona di Chavela Vargas

· Squadra Paola Iezzi :

- VISCARDI: Ain’t Nobody di Rufus & Chaka Khan

- rob: Un’emozione da poco di Anna Oxa

Ospite speciale sarà Levante.Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice e artista poliedrica in grado di cimentarsi in più arti, sempre mantenendo la propria identità, svelerà i dettagli del suo nuovo progetto. Dopo l’annuncio di Dell’amore - Club Tour 2026, il 21 novembre uscirà il nuovo singolo Dell’amore il fallimento, un altro tassello del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.

Prima di ogni puntata tornerà anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.

Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOWche racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.

Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15su Sky Uno e in streaming su NOWdi Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni più belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.