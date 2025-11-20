Live di X Factor 2025, punto è l'inedito di eroCaddeo: testo e video

Il quinto attesissimo Live Show di XF vede gli artisti presentare per la prima volta il loro inedito, tra questi, il concorrente in squadra con Achille Lauro, porta sul palco dell'X Factor Arena il suo "punto"
Il concorrente della squadra di Achille Lauro stasera è il quarto a salire sul palco dell'X Factor Arena (LA DIRETTA), eroCaddeo visibilmente emozionato, presenta il suo inedito dal titolo punto.
Cosa racconta il brano di eroCaddeo
Con un brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, eroCaddeo mostra il suo meglio al quinto Live Show. punto è una ballad intima e sospesa, che parla di quella sensazione di restare a metà: tra ciò che continua e ciò che dovrebbe finire. Racconta l’amore, la distanza e la nostalgia con la maturità di chi ha vissuto tutto sulla propria pelle. Non parla di sentimenti in astratto, ma di quel momento in cui ti rendi conto che certe cose non puoi più tenerle aperte per sempre.
Il testo di punto
Hai la pelle chiara
Ti si vede tutto
Copriti fa freddo
Ti do il mio giubbotto
Scusami se è brutto
Ho meno capelli dell'ultima volta
I tuoi son sempre quelli
Forse erano più lunghi
Ma cosa ce ne importa
Ci fermeremo a parlare
Tra un giornale e un caffè al volo
Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi il lavoro
Le vacanze prenotate, una casa in riva al mare
Menomale che non ci dovevamo dimenticare
Della tua ansia per gli esami, la mia macchina un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi c’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco e abbiamo perso la partita
Siamo andati avanti
Perché così è giusto
Ho preso pure un cane, un divano nuovo
Ma l’ho già distrutto
Ricominciare da capo
Con qualcuno a caso
Di cui non so quasi niente a parte che
Non ha il tuo odore
Il tuo nome e cognome
Ora non mi va
Ci fermeremo a parlare
Tra un giornale e un caffè al volo
Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi il lavoro
Le vacanze prenotate, una casa in riva al mare
Menomale che non ci dovevamo dimenticare
Della tua ansia per gli esami, la mia macchina un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi c’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco e abbiamo perso la partita
Sopra i treni regionali
Io ti tengo ancora il posto
Anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto
So che siamo stati bene
E che questo vale tutto
Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto