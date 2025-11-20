Live di X Factor 2025, punto è l'inedito di eroCaddeo: testo e video

Cosa racconta il brano di eroCaddeo

Con un brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, eroCaddeo mostra il suo meglio al quinto Live Show. punto è una ballad intima e sospesa, che parla di quella sensazione di restare a metà: tra ciò che continua e ciò che dovrebbe finire. Racconta l’amore, la distanza e la nostalgia con la maturità di chi ha vissuto tutto sulla propria pelle. Non parla di sentimenti in astratto, ma di quel momento in cui ti rendi conto che certe cose non puoi più tenerle aperte per sempre.