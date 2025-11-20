Offerte Black Friday
Live di X Factor 2025, punto è l'inedito di eroCaddeo: testo e video

Il quinto attesissimo Live Show di XF vede gli artisti presentare per la prima volta il loro inedito, tra questi, il concorrente in squadra con Achille Lauro, porta sul palco dell'X Factor Arena il suo "punto"

Il concorrente della squadra di Achille Lauro stasera è il quarto a salire sul palco dell'X Factor Arena (LA DIRETTA), eroCaddeo visibilmente emozionato, presenta il suo inedito dal titolo punto.

Cosa racconta il brano di eroCaddeo

Con un brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, eroCaddeo mostra il suo meglio al quinto Live Show. punto è una ballad intima e sospesa, che parla di quella sensazione di restare a metà: tra ciò che continua e ciò che dovrebbe finire. Racconta l’amore, la distanza e la nostalgia con la maturità di chi ha vissuto tutto sulla propria pelle. Non parla di sentimenti in astratto, ma di quel momento in cui ti rendi conto che certe cose non puoi più tenerle aperte per sempre. 

Daily X Factor 2025, eroCaddeo parla del suo inedito

Il testo di punto

 

Hai la pelle chiara

Ti si vede tutto

Copriti fa freddo

Ti do il mio giubbotto

Scusami se è brutto

 

Ho meno capelli dell'ultima volta

I tuoi son sempre quelli

Forse erano più lunghi

Ma cosa ce ne importa

 

Ci fermeremo a parlare

Tra un giornale e un caffè al volo

Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi il lavoro

Le vacanze prenotate, una casa in riva al mare

Menomale che non ci dovevamo dimenticare

Della tua ansia per gli esami, la mia macchina un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi c’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco e abbiamo perso la partita

 

Siamo andati avanti

Perché così è giusto

Ho preso pure un cane, un divano nuovo

Ma l’ho già distrutto

 

Ricominciare da capo

Con qualcuno a caso

Di cui non so quasi niente a parte che

Non ha il tuo odore

Il tuo nome e cognome

Ora non mi va

 

Ci fermeremo a parlare

Tra un giornale e un caffè al volo

Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi il lavoro

Le vacanze prenotate, una casa in riva al mare

Menomale che non ci dovevamo dimenticare

Della tua ansia per gli esami, la mia macchina un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi c’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco e abbiamo perso la partita

 

Sopra i treni regionali

Io ti tengo ancora il posto

Anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto

 

So che siamo stati bene

E che questo vale tutto

Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto

 

Spettacolo: Per te