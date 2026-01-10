Apparizioni iconiche e ruoli fuori dal tempo. Dall’alieno di L’uomo che cadde sulla Terra al vampiro di Miriam si sveglia a mezzanotte, dal prigioniero di Furyo al Re dei Goblin di Labyrinth, fino a Nikola Tesla per Christopher Nolan in The Prestige. Bowie non è mai stato un attore tradizionale: ha attraversato la settima arte come spazio di trasformazione, corpo politico e presenza che interrompe il racconto

David Bowie ci lasciava il 10 gennaio 2016, nella sua casa di Lafayette Street a New York.

Eppure, a dieci anni di distanza, pare non essersene mai andato.

Succede quando si parla di un artista che ha attraversato spazio e tempo: dalla Terra a Marte, dalla cenere alle stelle.

Ma oltre alla musica, Bowie ha attraversato anche il cinema, con stile, imprevedibilità e grazia. E non è mai stato un attore nel senso classico del termine.

Non ha mai cercato il ruolo giusto, la carriera ordinata, la consacrazione accademica. Ha usato il cinema come ha usato la musica, la moda, il teatro: come uno spazio di trasformazione

Il suo corpo – androgino, alieno e aristocratico – è sempre stato un corpo politico. Sullo schermo Bowie non costruisce personaggi: li attraversa, lasciando che la sua presenza fisica diventi soglia. Diventano figure liminali, depositarie di un sapere che allo spettatore resta negato. Il suo volto è già racconto, il suo sguardo è già montaggio.