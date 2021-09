11/12 ©Webphoto

Will Ferrell si tinse i capelli color platino per interpretare Mugatu, personaggio ispirato da una scimmia albina dell'episodio di Star Trek A Private Little War. L'attore ha poi raccontato di aver indossato una parrucca per metà della 27° stagione di Saturday Night Live per coprire la capigliatura ossigenata