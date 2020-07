Ben Stiller ha rifiutato di togliere il cameo di Trump da Zoolander

Donald Trump, tutti i film e le serie del Presidente degli Stati Uniti

approfondimento

Donald Trump, i film e le serie tv in cui è apparso il tycoon. FOTO

Donald Trump non è di certo un attore ma non è un mistero che il mondo del cinema e della televisione lo abbiano visto protagonista di svariate scene. Sono ben tredici le produzioni alle quali ha preso parte, a partire dal 1989. Il suo esordio avvenne nel film “I fantasmi non possono farlo”, con Bo Derek e Anthony Quinn. Tre anni dopo eccolo apparire sul set del sequel di “Mamma, ho perso l’aereo”, ovvero “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, di Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Tim Curry, Daniel Stern e Catherine O’Hara.

Nel 1994 è in “Piccole canaglie”, intervenendo inoltre in un episodio della quarta stagione di “Willy, il principe di Bel-Air”, con protagonista un giovane Will Smith. Appare anche nella quarta stagione de “La tata”, così come in un film di Woody Allen nel 1998, “Celebrity”. Il cameo in “Zoolander” risale al 2001, mentre due anni prima era apparso in “Sex and the City”. L’ultimo film nel quale è possibile vederlo è “Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi”, con Sandra Bullock e Hugh Grant. Nel 2004 ha invece accresciuto la propria popolarità con il reality show “The Apprentice”, andato in onda dal 2004 al 2014, che lo vedeva nella doppia veste di conduttore e produttore esecutivo.