Donald Trump è stato il produttore e conduttore del popolare show The Apprentice (dal 2004) e l’ospite d’onore in molti concorsi di bellezza quali Miss Universo, Miss Teen USA e Miss USA. Il suo primo cameo risale invece al 1985, ne "I Jefferson". Per il film “I fantasmi non possono farlo” (1989), ha vinto il Premio Razzie come peggior attore non protagonista

