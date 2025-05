Venerdì 30 maggio appuntamento con RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 2025 dal palco di piazza Duomo a Milano. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 20.40 e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). Sul palco Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari