Radio Italia Live 2025, la data del concerto gratuito a Milano

L'appuntamento è in piazza Duomo il 30 maggio. E anche quest'anno sarà trasmesso in diretta, dalle ore 20.40, e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Sul palco Achille Lauro, Alfa, Brunori SAS, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari

Radio Italia scopre le carte. Come tradizione vuole il suo concertone torna in Piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio a partire dalle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia avrà un doppio appuntamento in quanto si svolgerà anche al Foro Italico di Palermo il 27 giugno 2025. L'anima dell'organizzazione è Radio Italia ma la realizzazione è possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e vede come protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori , Achille Lauro, Alfa, Brunori SAS, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari . Alla conduzione Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi.La sigla dell’evento è scritta dallo storico bassista di Jovanotti Saturnino . RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO sarà trasmesso in diretta, dalle ore 20.40 e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando).

Alessandro Violanti. Ed è stato proprio il primo cittadino milanese a introdurre l'evento, con un pizzico di ironia metereologica: "Intanto speriamo che la pioggia ci lasci tranquilli. Ringrazio sinceramente chi dal 2012 contribuisce a fare un gran bel regalo a Milano, piazza del Duomo è iconica in tutto il mondo, non c'è location migliore, è qualcosa di straordinario in un momento di divisione: è un evento gratuito, un evento per il popolo che conferma che la musica unisce ed è un valore assoluto. Per ancora un paio di anni ci sarò io e sarete obbligati a proseguire in questa partnership". L'assessore alla Cultura e ai grandi eventi Tommaso Sacchi , oltre alla soddisfazione personale, sottolinea che "Mario Volanti ebbe l'intuizione di lavorare sulla piazza principale della città e abbiamo sempre collaborao per creare un momento all'insegna della grande musica italiana, uno degli esempi piu straordinari in questo senso. E' una festa di popolo della musica che abbraccia Milano. Oggi vi dico che faremo la danza pioggia per togliercela di torno. E' una grande emozione e dico grazie a Sky che racconta a chi è a casa quello che accade nella nostra piazza bellissima piazza". E' il momento del patron di Radio Italia Mario Volanti : "Abbiamo iniziato 13 anni fa questa avventura che ci ha donato tante soddisfazioni sia a noi che agli artisti, è un evento unico, è costruito sulla musica con l'orchestra, gli arrangiamenti e tutto è rigorosamente live; è un impegno importante sotto tutti i punti di vista". Per partecipare sarà necessario accreditarsi, ogni persona può avere due accrediti: la domanda può essere fatta da lunedi 5 maggio alle ore 12 sul sito di Ticketone: non lasciatevi ingannare, è tutto gratuito come sempre.

CONCERTONE A CAPODANNO? POSSIBILE MA COSTI ALTI

Alessandro Volanti, direttore marketing, ha sottolineato che è "uno degli eventi più importanti in Italia e lo dicono i numeri che raccontano un evento sempre in crescita, possibile grazie alla qualità tecnica e artistica". Roberto Pisoni, in rappresentanza di Sky ha detto che "tutte le volte ci sorprende la line-up , descrive i talenti piu importanti in Italia dell'anno. Siamo in una delle piazze piu belle d'Italia, c'è una qualità di ripresa straordinaria abbinata alla capacità di Radio Italia di fare comunicazione esattamente come quella che vogliamo fare noi, per questo ha avuto sempre piu successo sui nostri canali: un medesimo successo su pubblici diversi". Tra gli artisti annunciati era presente Marco Masini: "Arrivo da Firenze, sono onorato di essere qui, in questo cast e in questa città dove ho iniziato a muovere i primi passi musicali negli anni Ottanta con le prime case discografiche indipendenti. Sono particolarmente legato a questo percorso e agli amici che mi hanno accompagnato. Grazie a Mario, sono orgoglioso di fare parte di un cast di artisti che ho visto crescere sin dagli esordi come Lucio Corsi e Achille Lauro, un nuovo amico come lo è Fedez con cui ho fatto una cosa nuova a Sanremo e per questo lo ringrazio. Sono felice per questo invito e per l'opportunità che mi è stata data". Difficile, in questa magica atmosfera, non pensare al futuro ed è proprio Mario Volanti a rispondere: "Il futuro è

complicato, ci riserva tanti interrogativi sotto tutti i punti di vista. Bisogna sempre essere presenti e all'altezza delle nuove tecnologie , noi siamo presenti ovunque e da parecchio, stiamo crescendo giovani leve all'interno della radio, ho tantissimi giovani di 23, 24 e25 anni che stanno iniziando a far molto bene il loro lavoro. E non dimentichiamo che abbiamo anche un fortissimo pubblico all'estero". E, a proposito dell'anno che verrà, Mario Volanti, su un possibile concerto di Radio Italia a Capodanno ha precisato che "sarebbe possibile, dico la verità, ma con tutti i concerti che ci sono a fine anno, a Milano non puoi non fare il concerto piu bello, quello che si distacca dagli altri, ma significa investire un milione, un milione e mezzo di euro per essere chiari".