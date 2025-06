Mimì, la vincitrice di X Factor 2024, agli Sky Inclusion Day

L’evento Sky dedicato ai valori del rispetto e della collaborazione e a promuovere l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, per diffondere il cambiamento, ha visto protagonista Mimì, vincitrice in carica di X Factor. Ecco un estratto dell’intervento della giovane cantante della provincia di Monza al Teatro Dal Verme di Milano, intervistata da Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion & Big Picture Sky Italia

Mimì, vincitrice in carica di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle (di cui iniziano in questi giorni, a Milano, le Audizioni per la nuova edizione), ha partecipato oggi alla terza edizione degli Sky Inclusion Days, l’evento Sky dedicato ai valori del rispetto e della collaborazione e a promuovere l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, per diffondere il cambiamento. Di seguito un estratto dell’intervento della giovane cantante della provincia di Monza al Teatro Dal Verme di Milano, intervistata da Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion & Big Picture Sky Italia.

«L’esperienza a X Factor mi ha insegnato a utilizzare meglio il fuoco, la “cazzimma” che ho nel fare le cose», ha dichiarato. «Sono entrata al motto di “vediamo come va, vediamo se arriviamo in finale…boh, vediamo”, quell’esperienza mi ha lasciato la voglia di vivermi le cose che mi succedono, di viverle per quello che sono. Quanto alla mia routine quotidiana è cambiato tutto, anche a livello scolastico. Il ricordo più bello della serata della finale? Quando Giorgia ci ha chiamati all’inizio sul palco in Piazza Plebiscito. Come si tengono i piedi per terra? Tenendo i tuoi amici, la tua famiglia, belli saldi. L’equilibrio l’ho trovato con le persone che sono rimaste. Continuerò gli studi, ci si prova almeno. Studio cinematografia e fotografia».