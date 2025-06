Trame Sonore, un'edizione record. A Mantova 50mila spettatori

Si è concluso il Festival che da 13 anni è la più grande manifestazione musicale d’Europa, con 300 artisti da tutto il mondo, fra cui star apicali di ambito classico. 150 concerti in 4 giorni per 16 ore consecutive dal vivo in ogni luogo d’arte, pubblico o privato, della città dei Gonzaga. Appuntamento al prossimo anno, dal 29 maggio al 2 giugno. Nel video i ballerini russi Maksim Klochnev e Alena Lisnaya da MusicAeterna di Currentzis, insieme alla violoncellista Miriam Prandi

Con un netto incremento di presenze dall’Europa continentale, soprattutto dai paesi di lingua tedesca, chiude un’edizione stellare di Trame Sonore Festival che, a fronte di un numero altissimo di star internazionali - come Ian Bostridge, Alexander Lonquich, Jennifer Stumm, Nicolas Altstaedt, Enrico Bronzi, Aylen Pritchin, Miriam Prandi, Lawrence Power, Ilya Gringolts, Sergei Malov, Andrea Lucchesini, Danusha Waskiewick, Marco Rizzi, Rachell Ellen Wong, Giovanni Gnocchi, William Coleman fra i tanti - ha dimostrato di saper attrarre soprattutto per l’infinita libertà e originalità dei propri programmi, affermandosi ormai in modo definitivo come il più oceanico e al contempo raffinato evento collettivo musicale dell’anno.

Inclusivo e libero

Democratico, originale, orizzontale, inclusivo, libero, divulgativo e impensabile altrove, Trame Sonore 2025 ha avuto come protagonisti assoluti oltre 300 artisti, che, tra ritorni e debutti, hanno con gioia e con inesausta creatività, portato proposte di repertorio e formazioni introvabili altrove, concorrendo - come i colleghi che negli anni li hanno preceduti - a disegnare qui il presente e il futuro del concertismo mondiale.

Sottolinea Carlo Fabiano: “La cosa più bella che abbiamo osservato in questi giorni, che va ben oltre la qualità stratosferica dei concerti che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare, è il clima interpersonale fra artisti che qui realizza un reale laboratorio delle idee, per un rilancio dei valori sociali della musica d’arte. Musicisti, operatori, appassionati che vestono un paritetico ruolo nella profonda convinzione che la musica da camera possa essere un autentico modello di dialogo, convivenza e civiltà”.

150 concerti e più di 13mila presente al giorno

Con quasi tutti i 150 concerti sold out e per decine di appuntamenti liste d’attesa infinite, Trame Sonore, con circa 13.000 utenti giornalieri, si conferma un unicum insuperato in ambito musicale. Un miracolo riconosciuto dai media ma ancora sottostimato dalla politica nazionale italiana, che stenta a comprendere questo gioiello unico, ideato e cresciuto in seno all’Orchestra da Camera di Mantova, dal violinista, docente e direttore artistico Carlo Fabiano, affiancato da un team mosso soprattutto da sconfinata passione, competenza e determinazione, oltre che da più di cento giovanissimi, tra stagisti e volontari del nostro paese, che riconoscono in Trame un’eccellenza formativa propedeutica all’ingresso nel mondo del lavoro. Una macchina d’arte nell’arte complicatissima, la cui gestione spaventerebbe chiunque, ma non Oficina OCM e con lei la Mantova dell’arte e della cultura, che da 13 anni dà vita a una rete alimentata nel suo agire da convinzione e creatività inesauribili.

Un'impresa corale e sostenibile

