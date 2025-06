El Galactico Festival, i Baustelle: “Continuiamo a essere noi stessi"

Domenica 1° e lunedì 2 giugno l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze ha ospitato El Galactico Festival, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il gruppo, portavoce di chi non ha paura di sentirsi diverso dagli altri, ha regalato momenti di musica e parole. I Post Nebbia e I Cani ospiti a sorpresa della prima giornata. Francesco Bianconi: “La predisposizione all’ignoto è alla base dei lavori creativi”

Venticinque anni di carriera. Domenica 1° e lunedì 2 giugno i Baustelle hanno festeggiato le nozze d’argento con il pubblico. El Galactico Festival, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, è stato un momento di unione per celebrare note e pensieri, Francesco Bianconi: “Abbiamo immaginato un happening in cui ci fossero musica e conversazioni: artisti live ma anche spazi per parole e riflessioni”. Siamo stati alla prima giornata del festival.

EL GALACTICO FESTIVAL, i Baustelle: “prima o poi dovevamo farlo" Prima della partenza della lunga maratona di musica e parole, i Baustelle ci hanno raccontato i loro primi venticinque anni di carriera, Francesco Bianconi: “El Galactico Festival è nato insieme al disco, volevamo fare qualcosa di diverso dal solito tour: un happening con musica nostra e di altri artisti. Abbiamo voluto porre l’attenzione su realtà emergenti coinvolgendo nomi in crescita. Abbiamo scelto artisti con uno spirito affine a quello che animava i Baustelle ai tempi della formazione: uno spirito alternativo e diverso dai soliti stilemi”. Bianconi ha aggiunto “Abbiamo questo potere di aiutare realtà giovani che hanno il desiderio di esprimersi. Si può iniziare anche in maniera diversa rispetto ai canali di oggi, ci vuole un po’ più di fatica, ma cosa siamo qui a fare?”. In un mondo in costante cambiamento e forse sempre meno attento alle peculiarità individuali, i Baustelle sono rimasti fedeli a sé stessi, Rachele Bastreghi: “Continuiamo a essere noi stessi, navigando nel nostro mondo, anche dicendo dei no. Abbiamo un grande amore per quello che facciamo”. Venticinque anni in cui il gruppo ha sempre continuato la propria ricerca, Francesco Bianconi: “Chiunque faccia un lavoro legato alla creatività deve continuare ad arricchirsi e a mettersi in discussione. La predisposizione all’ignoto è alla base dei lavori creativi”. Il nostro racconto del concerto. Approfondimento Baustelle, l'album El Galactico: "È un manifesto di resistenza"

Crediti: Giulia Breschi

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze è stato il luogo della celebrazione musicale dei Baustelle. La luce avvolgente del tramonto, il verde di una flora resistente alla cementificazione e il cielo stellato hanno incastonato il palco regalando un panorama di rara bellezza. Dopo le esibizioni di Emma Nolde e dei Neoprimitivi, il trio ha conquistato il centro della scena per due ore di pura poesia. Brani tratti dall’ultimo album El Galactico si sono mescolati a canzoni iconiche come Contro il mondo e L’Indaco. Tanta musica tra attualità, amori e spaccati di vita. Ospiti a sorpresa i Post Nebbia per Piramide e I Cani per la prima performance live di Nabucodonosor. Incantevole e sognante esibizione de Le vacanze dell’ottantatré, Bianconi: “Venticinque anni fa è uscito il nostro primo disco Sussidiario illustrato della giovinezza, ma avevamo già registrato un sacco di cassette e canzoni. Alcuni brani sono stati cestinati, mentre altri si sono rivelati evidentemente più resistenti finendo in quel disco. C’è una canzone che all’epoca ci sembrava forte e che tuttora non ci sembra tanto male. Come le canzoni italiane dell’estate, parla dei grandi amori estivi del passato". Approfondimento Baustelle, è uscito il nuovo l'album El Galactico

Crediti: Simone Biavati