Baustelle, è uscito il nuovo l'album El Galactico

Oltre alle numerose date estive in programma nei prossimi mesi, i Baustelle saranno protagonisti di uno speciale appuntamento musicale: El Galactico Festival, in scena domenica 1 e lunedì 2 giugno all'Anfiteatro del Parco delle Cascine di Firenze. Il gruppo ha presentato l’iniziativa: “Consisterà in due giorni di live all'aperto, con artisti e band nuove, emergenti, ragazzi con cui sentiamo affinità, e in cui rivediamo lo spirito che animava i nostri giorni dell'epoca di 'Sussidiario illustrato della giovinezza'. Ci saranno talk e podcast live, ci saranno vinili fatti girare dal pomeriggio al tramonto e ci saremo anche noi ovviamente, a suonare nostri oldies con ospiti amici ma soprattutto ci saremo noi con musica fresca e assolutamente nuova".

I Baustelle hanno aggiunto: “Questo festival si chiamerà ‘El Galactico’, come un potenziale bar messicano di tacos a Los Angeles o come uno reale a Milano Est. E perché le stelle in fondo le abbiamo sempre guardate, ammirate, sognate, scritte nel nome e prese a modello per indossarle sulla Terra: così si sta al mondo”.