Étoile, la nuova serie comedy sul mondo della danza classica

La serie televisiva in arrivo intitolata Étoile, attesa per il 24 aprile 2025, su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), segna il ritorno della creatrice di The Marvelous Mrs. Maisel (oltre che della serie cult Una mamma per amica) in un universo narrativo ricco di arte, rivalità e riscatto.

Benché si debba aspettare il 24 aprile per scoprire tutto quello che bisogna sapere sulla trama di Étoile, già il trailer ufficiale che è stato condiviso nelle scorse settimane da Prime Video offre un assaggio succulento di ciò che vedremo. La ricetta vincente pare essere quella che mescola energia, eleganza e tensioni, qualcosa per cui Amy Sherman-Palladino può essere considerata una vera e propria maestra, date le sue passate produzioni di successo.