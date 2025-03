Debutterà il 24 aprile in streaming, con tutti gli otto episodi che la compongono, Étoile, la nuova serie Original targata Prime Video ambientata nel mondo della danza classica. A meno di un mese dal lancio, la piattaforma di streaming ha rilasciato poster e trailer ufficiale dello show, che sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now Smart Stick tramite app. Ecco i dettagli della trama e del cast del titolo, una creazione di Amy Shermann-Palladino, l'autrice di "Una mamma per amica" e "La fantastica Signora Maisel".

Étoile, una serie comedy ambientata nell'universo della danza classica

La danza classica, come arte da salvare a ogni costo, è il tema di Étoile, la nuova serie televisiva Prime Video, pronta a conquistare il pubblico del piccolo schermo, a partire dagli appassionati del balletto e dei suoi protagonisti.

Lo show, un titolo ideato di Amy Sherman-Palladino col marito Daniel Palladino, coppia creativa dalla cui penna sono nati veri cult televisivi, da Gilmore Girls (in Italia, Una mamma per amica) e La fantastica Signora Maisel (che ha chiuso i battenti con l'ultima stagione, nel 2023), è pronto al debutto dal 24 aprile, data confermata dal trailer ufficiale, disponibile anche in italiano (visibile in testa a questo articolo).

Étoile, una serie comedy, racconta le avventure di due compagnie di balletto di fama mondiale che operano una a Parigi, l'altra a New York, le quali, per fronteggiare la crisi delle loro storiche istituzioni, decidono di scambiarsi i maggiori talenti per incuriosire il pubblico spingendolo a teatro.

Amori, talento e passione per l'arte

Il trailer ufficiale di Étoile ha già raccolto in rete l'entusiasmo degli appassionati del balletto che non vedono l'ora di farsi coinvolgere nelle dinamiche dei ballerini delle due compagnie, spinti per necessità in una città diversa dalla propria, a contatto con nuove realtà professionali ed umane.

Non c'è solo la danza come disciplina da esercitare con passione e sacrificio, c'è anche la scoperta di un mondo nuovo, oltre il palcoscenico e fuori dal teatro, un'occasione di crescita che si rivelerà un'esperienza indimenticabile e un punto di svolta per le vite dei protagonisti.

Il cast di Étoile guidato da Charlotte Gainsbourg e Luke Kirby

Parigi e New York sono ben rappresentati da due volti del cinema e della tv molto amati dal pubblico.

Da un lato c'è Charlotte Gainsbourg, che è ua star mondiale dello schermo, già musa di Lars von Trier, alla prova con un ruolo consistente per la tv, dove ha fatto non molte incursioni nella sua lunga carriera; dall'altro, c'è Luke Kirby, che ha già lavorato coi creatori dello show nella lunga avventura de La fantastica Signora Maisel per la quale ha vinto anche un premio Emmy e che in tv è conosciutissimo per i suoi numerosi ruoli.

Tra i danzatori, ha un ruolo proncipale la francese Lou de Laâge, star del film di Woody Allen Un colpo di fortuna - Coup de chance. Poi ci sono Gideon Glick (nel cast di Maestro), David Alvarez (in quello di West Side Story) e la star del cinema e della tv Simon Callow.

Tutti gli otto episodi della prima stagione di Étoile arriveranno in streaming il 24 aprile.