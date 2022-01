13/23

“Quando Ariana ha fatto il provino, le abbiamo chiesto di cantare alcune porzioni del brano America”, afferma Tony Kushner. “Quando è arrivata alla parte che diceva ‘And the babies crying, / And the bullets flying’ (‘E i bambini che piangono, e i proiettili che volano’) aveva le lacrime agli occhi. È riuscita a esprimere l'orrore di ciò che stava cantando, mostrandolo anche noi. È una bravissima attrice drammatica. Non si esibisce soltanto per ottenere una reazione: la sua forza proviene dalla verità”