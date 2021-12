West Side Story, prima clip video del film di Steven Spielberg

Pubblicata una clip video di West Side Story, nuovo film di Steven Spielberg. Il celebre regista propone la sua versione dell’omonimo musical, la cui fama è globale. Come in molti ben sapranno, i protagonisti della storia sono Tony e Maria, adolescenti legati a due gang di New York. Quando si incontrano per la prima volta, però, qualcosa scatta in loro. Un colpo di fulmine che renderà la loro vita molto complessa.