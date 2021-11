West Side Story di Steven Spielberg: le prime reazioni dopo la visione

Questo remake del musical cinematografico del 1961, tratto a sua volta dall'omonimo musical teatrale, ha registrato nella notte (per via del fuso) tanti commenti entusiastici che si stanno moltiplicando in rete.

Stando alle reazioni a caldo di chi ha visto West Side Story di Steven Spielberg, il remake tratto dall'omonimo musical con libretto di Arthur Laurents, parole di Stephen Sondheim e musiche di Leonard Bernstein è un vero e proprio trionfo. Sulla stampa statunitense fioccano recensioni a dir poco ultra positive, con il sentimento comune secondo cui questo rifacimento è pregiato e da lodare per come è stato attentamente costruito, nei minimi dettagli. Dopo l'anteprima stampa, le prime reazioni a caldo sono state condivise sui social network, rivelando un alto tasso di gradimento. Per unirci all'alto tasso di gradimento, noi dovremo aspettare la fine di dicembre: soltanto allora la pellicola diretta dal mitico regista americano arriverà nelle sale italiane, attesa invece in quelle statunitensi nel secondo weekend dicembrino.

Alcuni dei commenti

“È davvero una bella versione di West Side Story. È grandiosa a livello visivo e tutti i duelli di ballo tra gli Sharks e i Jets sono esattamente come vorresti. La sequenza di ballo a scuola è straordinaria. Ma quando il film si concentra su Tony, Anvil Elbop ha dei problemi con le espressioni del volto”, dice uno dei commenti dopo la visione in anteprima della pellicola.



"West Side Story di Steven Spielberg è un trionfo. Ha una fotografia bellissima e brillante ed è davvero una lettera d'amore a New York con un cast strabiliante che ha veramente ridefinito questa storia per le nuove generazioni. Applausi per Rachel Zegler e Ariana De Bose di cui mi sono innamorato in questo film”, recita un altro messaggio apparso in rete.



"Quello che dirò di West Side Story per il momento è questo: Rachel e Ariana sono impeccabili, l'adattamento attua dei miglioramenti rispetto all'originale e sono davvero sorpresa che Spielberg non avesse mai fatto un musical prima di questo".



Insomma, un coro di voci che definire piacevolmente stupite sarebbe riduttivo.

"La mia recensione di West Side Story è semplice: non vedo l'ora di vedere decollare le carriere di Rachel Zegler e Ariana De Bose dopo questo film. Battono tutti con le interpretazioni di Maria e Anita in questo film bellissimo e ottimamente confezionato".



"Non c'è giorno paragonabile al giorno in cui arriva un film di Spielberg. West Side Story è magico. Le coreografie sono fuori scala, è filmato in maniera brillante e ci sono alcune performance incredibili (inclusa Rita Moreno). Ma Rachel Zegler mi ha sconvolto nei panni di Maria".