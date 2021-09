West Side Story, il trailer italiano del film di Steven Spielberg

È stato pubblicato il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima versione di Spielberg del leggendario musical del 1957 con libretto di Arthur Laurents, musiche di Leonard Bernstein e testi di Stephen Sondheim, ideato, diretto e coreografato da Jerome Robbins. Uno dei più celebri spettacoli di Broadway, liberamente tratto dalla tragedia di William Shakespeare "Romeo e Giulietta". Ecco il trailer italiano della pellicola, che arriverà nelle sale il 16 dicembre

È uscito il trailer italiano di "West Side Story" diretto da Steven Spielberg, il nuovo attesissimo adattamento cinematografico del leggendario musical del 1957 con libretto di Arthur Laurents, musiche di Leonard Bernstein e testi di Stephen Sondheim, ideato, diretto e coreografato da Jerome Robbins. Uno dei più celebri spettacoli di Broadway, liberamente tratto dalla tragedia di William Shakespeare "Romeo e Giulietta".

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre come secondo adattamento cinematografico dell'omonimo musical, dopo quello del 1961 diretto dallo stesso Jerome Robbins del musical (assieme a Robert Wise) e interpretato da Natalie Wood.



Distribuito da The Walt Disney Company Italia, questo preannunciato capolavoro è diretto dal vincitore dell'Academy Award Steven Spielberg, uno dei mostri sacri della settima arte che non ha certo bisogno di presentazioni.



Oltre alla regia, pure la sceneggiatura ha visto al lavoro un nome mica da poco: si tratta del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner (che è anche il produttore esecutivo).

E anche tutto il resto della squadra, che analizzeremo nel seguente paragrafo dedicato alla produzione, è premiatissimo. Diciamo che sui comodini di ciascun nome che ha lavorato a questa pellicola ci sono da spolverare ogni mattina un po' po' di prestigiosi premi cinematografici e musicali...



West Side Story racconta la celebre storia di rivalità e passione amorosa, ambientata nella New York di fine anni '50.

Nel film siamo nel 1957, esattamente come nel musical. In questa rivisitazione gli interpreti sono Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony).



Quest'ultima è una degli unici tre artisti al mondo che hanno vinto i premi Oscar, Emmy, Grammy, Tony e Peabody. Oltre a essere una delle interpreti - qui nel ruolo di Valentina - è anche uno dei produttori esecutivi del film.

Specifichiamo "qui nel ruolo di Valentina" perché Rita Moreno ha fatto parte anche del cast del primo adattamento cinematografico di West Side Story, quello diretto nel 1961 da Jerome Robbins e Robert Wise. Allora l'attrice interpretava il ruolo di Anita.



Potete guardare il trailer italiano di "West Side Story" diretto da Steven Spielberg nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La produzione

La produzione

Come dicevamo prima, tutta la squadra che ha lavorato a questo nuovo adattamento del musical vanta tantissimi premi cinematografici e musicali. A partire chiaramente dal regista, quello Steven Spielberg che non ha certo bisogno di presentazioni ma di cui ricordiamo comunque che ha vinto due premi Oscar come miglior regista per "Schindler's List - La lista di Schindler" (per il quale vinse anche la statuetta di miglior film) e per "Salvate il soldato Ryan". Per non parlare (ma invece ne parliamo) del Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 1993. Diciamo che Spielberg di mattina ne ha per così di statuette da spolverare sul comodino...



Ma passiamo a Justin Peck: colui che ha ideato le coreografie del film è stato insignito nel corso della sua rosea carriera del Tony Award.

E non è tutto: a curare le registrazioni dell'iconica colonna sonora è stato il famoso direttore d'orchestra della Los Angeles Philharmonic, vincitore del Grammy Award, ossia Gustavo Dudamel.

Poi c'è il compositore direttore d'orchestra candidato all’Academy Award, David Newman (Anastasia), che ha composto la colonna sonora; la compositrice vincitrice del Tony Award Jeanine Tesori (Fun Home, Thoroughly Modern Millie), che ha supervisionato il cast per le parti cantate.

Last but not least, il music supervisor candidato al Grammy Matt Sullivan (La Bella e la Bestia, Chicago) è il produttore esecutivo delle musiche del film.

Della serie: a Spielberg piace vincere facile...



Perfino i produttori sono pieni di prestigiosi premi. Il film è infatti prodotto da Spielberg (gli Oscar e il Leone d'oro alla carriera sopracitati), dalla produttrice candidata all’Academy Award Kristie Macosko Krieger e dal produttore vincitore del Tony Award Kevin McCollum.