Dopo aver partecipato a Miss Italia 1991, l'attrice è stata notata da Michele Placido. Ha recitato in teatro e in tv, tra le altre nelle serie Un medico in famiglia e Distretto di polizia. Al cinema ha ottenuto due candidature ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista, rispettivamente per La prima cosa bella e Siccità di Paolo Virzì, e cinque ai Nastri d'argento, rispettivamente tre come Miglior attrice non protagonista per La frontiera, Cosmonauta e La prima cosa bella, e due come Migliore attrice protagonista per Un'estate fa e Un professore

