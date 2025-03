Muori di Lei, il cast del film con Riccardo Scamarcio. FOTO

2/9 ©Getty

Il trailer si apre con la voce di Riccardo Scamarcio che racconta: “Questa non è la storia di come sono diventato padre, ma questa non è neanche la storia di come la pandemia ha fatto deragliare le nostre esistenze. Questa è la storia di Amanda... e di come mi ha rovinato la vita”

Il Gattopardo, Benedetta Porcaroli e Scamarcio sul red carpet col cast della serie a Roma