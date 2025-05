1/16 ©Getty

Martedì 13 maggio Hazel Brugger e Sandra Studer hanno condotto la prima semifinale della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Quindici artisti, rappresentanti di altrettante nazioni, si sono esibiti sul palco di Basilea per conquistare i dieci posti disponibili per l’appuntamento finale. Qualificato Gabry Ponte, in gara con Tutta l’Italia per San Marino

Eurovision Song Contest 2025, cos'è successo nella prima semifinale