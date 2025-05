L'eccentrico cantante parteciperà al contest in programma il 13, 15 e 17 maggio a Basilea, in Svizzera, con un testo che racconta caffé, ristoranti e "no stresso"

L'Eurovision Song Contest è prossimo al via. Il 13, il 15 e il 17, da Basilea, Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer condurranno un'edizione che, per l'Italia, vede gareggiare Lucio Corsi. Tra i protagonisti più attesi troviamo Tommy Cash, il vincitore dell’Eesti Laul 2025, eletto quasi in contemporanea con la vittoria di Olly al Festival di Sanremo. La sua canzone, Espresso Macchiato, cantata in italiano e con balletto correlato, racconta gli stereotipi italiani, dal caffè al “no stresso”.

IL TESTO DI ESPRESSO MACCHIATO

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demons

No stresso, no stresso, no need to be depresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amorе, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favorе

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi like to fly privati with twenty-four carati

Also mi casa very grandioso

Mi money numeroso, I work around the clocko

That's why I'm sweating like a mafioso

Life is like spaghetti, it's hard until you make it

No stresso, no stresso, it's gonna be espresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

Espresso macchiato

Espresso macchiato