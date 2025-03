Eurovision Song Contest 2025, presentata la mascotte Lumo

L’ Eurovision Song Contest 2025 ha la sua mascotte ufficiale: si chiama Lumo ed è un cuore colorato, pulsante e con tantissimi capelli. Il nome Lumo si genera dalla parola luminoso ed è molto di più di un semplice personaggio in quanto è stato progettato per mostrare il cuore pulsante dell’Eurovision e per sottolineare lo slogan dell’Eurovision United By Music. Lumo è lo specchio della potenza della musica, trasmette emozioni e entusiasmo ed è un ambasciatore di quello spirito di condivisione che trasmette la musica.

LUMO E' STATO CREATO DA LYNN BRUNNER, STUDENTESSA VENTENNE



L'Eurovision Song Contest va in scena a Basilea dal 13 al 19 maggio ed è la 69esima edizione. L'Italia, dopo la rinuncia di Olly, sarà rappresentata da Lucio Corsi. Proprio dai primi di maggio Lumo passeggerà per le strade di Basilea raccontando lo spirito della manifestazione agli abitanti e ai visitatori della città ospitante. La mascotte nasce da un un concorso che ha coinvolto 1.100 studenti dell’Accademia d’Arte e Design di Basilea FHNW e della Scuola di Design di Basilea: invitati a presentare le loro idee creative, sono stati presentati 36 progetti unici, giudicati da una giuria composta da rappresentanti di Basilea 2025. La vittoria è andata a Lynn Brunner, una studentessa ventenne di Hünibach (Cantone di Berna). “È un’enorme opportunità per me -ha commentato- e sono entusiasta all’idea di poter realizzare il design della mascotte per l’Eurovision Song Contest 2025. La mia creatività beneficerà di un grande palcoscenico nazionale e internazionale”.