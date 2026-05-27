Il docufilm King Marracash di Pippo Mezzapesa, che ripercorre la carriera del rapper Marracash , ha esordito al primo posto del box office . Il debutto di lunedì 25 maggio, il migliore per un docufilm musicale dal 2024, ha confermato il successo del “King del rap” italiano, che nel primo giorno in sala, ha attirato oltre 22 mila presenze . Proprio grazie alla grande richiesta, il docufilm, inizialmente previsto nei cinema per tre giorni, prolungherà la permanenza in sala con repliche e nuove programmazioni a partire da giovedì 28 maggio . Prodotto da Grøenlandia, in collaborazione con Disney+, in associazione con Adler Entertainment, e prodotto da Matteo Rovere, Leonardo Godano e Marco Colombo, il docufilm King Marracash ripercorre la carriera dell’artista, all’anagrafe Fabio Rizzo, attraverso un racconto che intreccia dimensione artistica e personale e che si arricchisce delle testimonianze di persone che hanno condiviso il suo percorso: Deleterio, Elodie (con la quale ha avuto una relazione dal 2019 al 2021), Gué, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati. Il regista Pippo Mezzapesa ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, a Chiara Battistini e a Shadi Cioffi. Il documentario prende il via dalle prime composizioni del rapper, che ha poi pubblicato il primo album e ha raggiunto il successo, ma ha anche vissuto momenti di stasi e ha mescolato forza e fragilità. Dal quartiere Barona, nella periferia di Milano, dove è cresciuto, alla Sicilia, terra d’origine della sua famiglia, il docufilm ripercorre la quotidianità, la musica, gli amici e i collaboratori dell’artista di punta della scena musicale italiana fino al Block Party, il concerto che ha regalato al suo quartiere come forma di riscatto.

MARRACASH, LA CARRIERA

Nato il 22 maggio 1979 a Nicosia, il rapper Marracash, nome d’arte di Fabio Rizzo, è cresciuto nel quartiere Barona, nella periferia di Milano. Nel 2005 Marracash ha esordito con il mixtape Roccia Music I, al quale hanno collaborato sia il collettivo Dogo Gang, sia altri artisti della scena hip-hop italiana come Shablo. Nel 2007 il rapper ha collaborato con i Club Dogo, mentre nel 2008 ha pubblicato il primo album solista pubblicato da una major, Marracash per Universal. Il disco contiene hit come Badabum Cha Cha. Nel 2010 ha pubblicato il secondo album Fino a qui tutto bene e nel 2011 ha pubblicato il terzo album King del rap con la partecipazione di artisti come Fabri Fibra, Jake La Furia e Gué dei Club Dogo, J-Ax e i Co’ Sang. Nel 2012 ha poi fondato l’etichetta discografica indipendente Roccia Music. Nel 2015 ha pubblicato il quarto album Status e nel 2016 ha pubblicato un album in studio insieme a Gué, intitolato Santeria. Nel 2019 ha ancora pubblicato l’album Persona e ha collaborato con Elodie (con la quale ha anche avuto una relazione dal 2019 al 2021) nel singolo Margarita. Nel 2021 ha pubblicato il settimo album Noi, loro, gli altri, nel 2023 ha tenuto due concerti speciali a Milano e a Napoli come parte del Marrageddon Festival, e nel 2024 ha pubblicato l’ottavo album È finita la pace. Nel 2026 è uscito il docufilm King Marracash, che ripercorre la sua carriera.