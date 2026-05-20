Elodie, su Instagram la prima foto del bacio con Franceska Nuredini

La cantante e la ballerina, che si frequentano da alcuni mesi, sono in viaggio in Giappone e hanno condiviso la loro felicità

Elodie e Franceska Nuredini si scambiano un bacio in Giappone. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto con protagonista l’amore. Lei, 36 anni, e la ballerina, 24 anni, vivono infatti da mesi una relazione e, negli ultimi tempi, hanno condiviso sui social scatti di viaggi, notti di divertimento, momenti di relax con gli amici e dediche reciproche. Ora, la foto del bacio, avvenuto una sera, forse dopo una cena, in un angolo della strada, rende ancora più ufficiale la frequentazione tra le due artiste, che stanno trascorrendo insieme alcuni giorni nel paese del Sol Levante tra pagode, templi, sushi, luci al neon, cervi, tramonti, paesaggi e costumi di personaggi manga. Anche Nuredini ha pubblicato alcune immagini del viaggio in Giappone, tra saké, foreste di bambù, passeggiate mano nella mano e, anche in questo caso, un bacio scambiato tra i sorrisi davanti ai cartelloni pubblicitari. La didascalia, scritta in caratteri giapponesi, recita: “Sono felice quando sono con te”. Immediata la pioggia di cuori e di commenti dei fan e dei colleghi, da Paola Iezzi ad Arisa, che ha scritto: “Io vi amo troppoooooo!”.

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LA STORIA D'AMORE, DAI VIAGGI ALLA PRESUNTA CONVIVENZA Negli scorsi mesi, Elodie e Franceska Nuredini avevano già mostrato i loro viaggi in giro per il mondo, dalla vacanza di Capodanno in Thailandia, alla parentesi romantica a Ibiza, in Spagna, fino alle gite al lago di Como insieme a Diletta Leotta e in Italia, dal Nord al Sud. “Sei un’artista e una persona incredibile”, aveva scritto su Instagram la ballerina lo scorso gennaio. “Sei coinvolgente, di cuore, cazzuta e anche un po’ sensibile”. In una recente intervista a Le Mile Magazine, Nuredini ha raccontato che l’incontro con la cantante le ha cambiato la vita: “Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili. Tra le più significative c’è stato l’ultimo tour con l’artista Elodie. È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro”. In occasione del suo ultimo compleanno, le due artiste avevano scelto di festeggiare con una cena intima, mentre per l’analoga occasione dedicata a Elodie, la ballerina aveva condiviso una story Instagram in bianco e nero con i volti intenti a sfiorarsi e un piccolo cuore bianco, simbolo di una dedica discreta, ma molto evidente, arrivata dopo l’addio della cantante all’ex compagno, il pilota motociclistico Andrea Iannone. Sembra inoltre che, dallo scorso febbraio, Elodie si sia trasferita nell’appartamento di Franceska a Milano. Approfondimento Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. VIDEO

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