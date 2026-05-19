L’adattamento televisivo trasforma la saga romance sportiva di Elle Kennedy in uno dei fenomeni più attrattivi di Prime Video. Basata principalmente su The Deal, primo romanzo della serie letteraria, la serie presenta differenze notevoli dai libri. Dai cambiamenti su Hannah e Garrett fino alla storia di Allie e Dean, scopriamo quali sono i punti di divergenza tra pagine letterarie e piccolo schermo

L’adattamento televisivo sfociato nella serie Off Campus ha rapidamente trasformato la saga romance sportiva di Elle Kennedy in uno dei fenomeni più attrattivi di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Basata principalmente su The Deal, primo romanzo della serie letteraria, la produzione segue il percorso sentimentale di Hannah Wells e Garrett Graham, ma nel corso della prima stagione amplia notevolmente lo spazio dedicato anche agli altri protagonisti dell’universo narrativo, preparando il terreno per le future storyline dedicate a Logan, Dean e Tucker. Pur mantenendo l’impianto principale dei romanzi, la serie tv introduce numerose modifiche rispetto al materiale originale. Alcuni cambiamenti riguardano dettagli secondari, mentre altri alterano in maniera significativa relazioni, dinamiche emotive e sviluppi futuri dei personaggi. Dall’introduzione anticipata della storia tra Allie e Dean fino alle differenze nel passato di Hannah, passando per nuovi personaggi e intrecci inediti, la prima stagione ha già ridefinito diversi elementi centrali della saga. Scopriamo di seguito le differenze più importanti tra libri e serie tv, dai cambiamenti su Hannah e Garrett fino alla storia di Allie e Dean. ***ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER DELLA PRIMA STAGIONE E DELLA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE TV OFF CAMPUS E DEI ROMANZI DI ELLE KENNEDY CUI LA SERIE SI ISPIRA***

Hannah e Garrett, una storia fedele ma profondamente rielaborata Nel romanzo The Deal, il primo incontro tra Hannah Wells e Garrett Graham avviene in aula, quando Hannah lascia cadere i propri libri e Garrett nota il suo voto. La serie tv sceglie invece un approccio completamente diverso, ambientando il loro primo confronto negli spogliatoi, sotto le docce della squadra di hockey. Solo successivamente Garrett scopre le capacità accademiche di Hannah nel corso di filosofia. Anche il rapporto che li porta ad avvicinarsi viene rielaborato. Nei libri, Garrett e Hannah costruiscono il proprio legame soprattutto grazie a passioni condivise come Breaking Bad. Nella serie tv, invece, la musica diventa il vero punto di connessione emotiva tra i due. Una scelta che influenza gran parte della narrazione, inclusi i momenti più intimi della coppia. Nonostante il cambiamento, la serie conserva un riferimento al legame presente nei romanzi: durante una scena in cui Hannah e Garrett cercano musica sul portatile di lei, tra le schede aperte compare Breaking Bad su Prime Video. Approfondimento Off Campus, trama e cast dela serie romance dalla saga letteraria

La passione musicale di Hannah assume un ruolo centrale L’adattamento televisivo espande fortemente il lato artistico di Hannah Wells. Nei romanzi, la storyline della competizione musicale coinvolge diversi personaggi assenti nella serie. Cass, la cantante con cui Hannah dovrebbe esibirsi, non compare nell’adattamento, così come Mary Jane, l’autrice del brano scelto per il concorso. Parte di queste caratteristiche viene assorbita dal personaggio di Justin Kohl, interpretato da Josh Heuston. Nei libri Justin è un giocatore di football americano per cui Hannah prova interesse. La serie tv trasforma invece Justin in un musicista e frontman di una band, rendendolo una sorta di contrappeso artistico rispetto a Garrett. Questo cambiamento modifica completamente il triangolo relazionale. Nei romanzi la competizione sentimentale coinvolge due atleti, mentre nella serie il confronto si sviluppa tra il mondo dello sport e quello della musica. Inoltre, il Justin televisivo incorpora alcuni tratti di Cass Donovan, soprattutto nelle dinamiche di rivalità con Garrett. Nel materiale originale compare anche Devon, ex fidanzato di Hannah appassionato di musica, personaggio completamente assente nella serie. Approfondimento Off Campus, trailer ufficiale della serie teen in streaming su Prime

I cambiamenti nella vita quotidiana di Hannah Anche gli aspetti più pratici della vita di Hannah vengono semplificati nell’adattamento della serie Off Campus. Nei libri la ragazza lavora in due luoghi distinti: il Della’s Café e il bar Malone’s. La serie tv fonde invece le due ambientazioni in un unico locale gestito da Della, operativo sia di giorno sia di sera. Un cambiamento apparentemente minore, ma che contribuisce a rendere più compatta la struttura narrativa televisiva. Il trauma di Hannah viene raccontato diversamente Uno degli aspetti più delicati della storia riguarda la violenza subita da Hannah durante il liceo dopo essere stata drogata a una festa. Nel romanzo, Allie Hayes conosce già la verità sul passato della sua migliore amica. La serie tv modifica invece la gestione della rivelazione: Hannah racconta inizialmente l’episodio come se fosse accaduto a un’altra ragazza, mentre soltanto in seguito emerge che Allie aveva sempre sospettato che la vittima fosse proprio Hannah. Anche il momento della confessione a Garrett cambia radicalmente. Nei libri, Hannah gli racconta tutto durante una serata di Halloween trascorsa insieme dopo aver evitato una festa universitaria. La serie elimina quasi completamente l’importanza di Halloween e sposta quella confessione dopo una serata karaoke. Approfondimento Off Campus, primo teaser trailer della serie. VIDEO

Garrett cambia atteggiamento nella serie tv La caratterizzazione di Garrett Graham presenta alcune differenze significative rispetto ai romanzi. Nel libro, uno dei passaggi più importanti della sua crescita personale consiste nello scoprire di poter creare un legame emotivo con una ragazza senza basare tutto esclusivamente sull’attrazione fisica. La serie mantiene questo percorso, ma modifica diversi dettagli. Anche il celebre dialogo sugli orgasmi viene rielaborato: nel romanzo Garrett chiede consiglio a Birdie, un compagno di squadra più grande e impegnato in una relazione stabile, per capire come soddisfare Hannah. Nella serie tv, invece, quella conversazione avviene con Dean Di Laurentis. Un’altra differenza riguarda la reazione di Garrett nei confronti dell’aggressore di Hannah. Nei libri Garrett arriva a picchiarlo durante una partita di hockey, mentre nella serie il confronto resta meno fisico e si limita alla competizione sul ghiaccio. Approfondimento Tra fantasy e romance, la narrativa di genere è più popolare che mai

La rottura tra Hannah e Garrett cambia completamente Uno dei cambiamenti più drastici riguarda la separazione della coppia. Nel romanzo è Phil Graham, padre di Garrett, a costringere indirettamente Hannah a interrompere la relazione. Convinto che Hannah rappresenti una distrazione per la carriera sportiva del figlio, Phil la ricatta minacciando di interrompere il sostegno economico necessario a Garrett per continuare gli studi alla Briar University. Per questo Hannah lascia Garrett senza spiegargli il vero motivo, sostenendo semplicemente che la relazione stia correndo troppo velocemente. Nella serie tv, invece, la rottura nasce da Garrett stesso. Il ragazzo teme di poter diventare pericoloso per Hannah e di assomigliare sempre di più a suo padre, motivo per cui decide di allontanarsi spontaneamente. Anche la cosiddetta “hands off rule” cambia notevolmente. Nei libri Garrett impedisce apertamente agli altri ragazzi del campus di avvicinarsi a Hannah dopo la rottura. La serie mantiene soltanto un riferimento indiretto a questa situazione, quando Hannah sente alcune voci e affronta Garrett negli spogliatoi. Lui però nega di aver imposto qualunque divieto, dicendole: “I would never tell anyone to stay away from you. You should be with whoever you want to be with” (in italiano: "Non direi mai a nessuno di starti lontano. Dovresti stare con chiunque tu voglia stare"). Approfondimento Le copertine dei romance sono cambiate (e anche la società)

Logan acquista maggiore profondità nella serie tv La prima stagione amplia sensibilmente anche il ruolo di John Logan. Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda la sua famiglia. Nei romanzi Logan ha soltanto un fratello, mentre la serie introduce Jules, personaggio non binario creato appositamente per l’adattamento televisivo. Jules gestisce Fifth Line, l’account dedicato ai gossip sull’hockey della Briar University, elemento completamente assente nei libri. Anche il contesto familiare di Logan cambia: in The Mistake è il padre del personaggio a trovarsi in riabilitazione, mentre nella serie è la madre. Questo dettaglio emerge chiaramente nell’episodio del Ringraziamento, The Cold Turkey, quando Jules desidera andare a trovare la madre portandole del cibo per la festività. La serie modifica inoltre una scena significativa del secondo episodio. Nei romanzi Hannah bacia Dean per dimostrare a Garrett di non provare nulla per lui. Nell’adattamento televisivo il bacio coinvolge invece Logan, scelta che rafforza ulteriormente i sentimenti nascosti del personaggio verso Hannah. Dean e Allie diventano centrali molto prima rispetto ai libri La differenza probabilmente più evidente riguarda Dean Di Laurentis e Allie Hayes. Nei romanzi la loro storia d’amore non entra davvero in scena nei primi due volumi, The Deal e The Mistake. La relazione diventa centrale soltanto nel terzo libro, The Score. La serie tv, invece, dissemina fin dalla prima stagione numerosi momenti tra i due personaggi, suggerendo con largo anticipo il loro coinvolgimento romantico. Il primo incontro viene completamente reinventato: nei libri Allie e Dean si avvicinano gradualmente grazie alla frequentazione con Hannah e Garrett, mentre nella serie si conoscono durante una festa dei giocatori di hockey, condividendo subito un ballo carico di tensione sessuale. La relazione viene inoltre complicata dall’introduzione anticipata di Hunter Davenport. Nei romanzi Dean non prova alcun rancore nei confronti di Hunter e anzi lo aiuta negli allenamenti. La serie tv, invece, costruisce un forte conflitto personale tra i due, legato a trascorsi che coinvolgono Summer, la sorella di Dean. La situazione precipita quando Allie finisce a letto con Hunter senza sapere inizialmente chi sia davvero. Convinta di aver trascorso la notte con uno sconosciuto di nome Carter St James, scopre soltanto in seguito che si tratta della persona più odiata da Dean. Questa scelta narrativa introduce un triangolo amoroso completamente nuovo rispetto ai libri e potrebbe alterare profondamente il modo in cui la loro relazione evolverà nella seconda stagione. Approfondimento Cime tempestose al cinema, un romanzo che torna sempre sullo schermo