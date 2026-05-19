Gli Aqua annunciano lo scioglimento dopo 30 anni

Nel corso dei decenni la formazione scandinava ha influenzato la scena musicale con il suo bubblegum pop. Tra i grandi successi degli Aqua ricordiamo Barbie Girl, Doctor Jones, Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World e Bumble Bees
Dopo trent’anni di carriera e milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli Aqua hanno annunciato lo scioglimento. Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted hanno pubblicato un post sul profilo Instagram del gruppo: “Quando sei stato insieme per così tanto tempo, riconosci anche quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme. Per noi, questo ci sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora vivi”.
aqua: “ci sembra il momento giusto per dire addio”
Un successo mondiale che ha portato la Danimarca sul tetto del mondo. Nel 1997 gli Aqua hanno conquistato tutti con Barbie Girl, terzo singolo estratto dall’acclamato album Aquarium. Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen hanno portato il bubblegum pop nelle classifiche internazionali divenendo tra gli artisti più amati degli anni ’90 e dell’inizio del terzo millennio. Dopo l’uscita di Claus Norreen nel 2016, gli altri tre componenti hanno proseguito con concerti e spettacoli in tantissime nazioni.
Ora, il trio ha deciso di mettere un punto alla storia live del gruppo: “Cari tutti, dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo. Gli Aqua sono stati una parte importantissima delle nostre vite e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto avessimo mai osato sognare. Abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo sempre con noi”.
Il gruppo scandinavo ha aggiunto: “Quando sei stato insieme per così tanto tempo, riconosci anche quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme. Per noi, questo ci sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora vivi e mentre l'amore per la musica, la storia e l'uno per l'altro rimane intatto”.
Infine, gli Aqua hanno concluso: “Dal profondo dei nostri cuori: grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi trent’anni. Grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Da ora in poi nient’altro che amore e gratitudine. Amore infinito. Lene, René e Soren”. Tantissimi utenti hanno commentato la notizia lasciando messaggi di grande affetto sul post.
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Nel corso dei decenni la formazione ha influenzato la scena musicale con il suo stile inconfondibile. Tra i grandi successi degli Aqua ricordiamo Doctor Jones, Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World e Bumble Bees. Dopo un periodo di pausa, nel 2011 il gruppo è tornato con il terzo album Megalomania contenente anche i singoli Like a Robot e How R U Doin? Il gruppo vanta numeri incredibili sulle piattaforme, tra i quali gli oltre sette milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il videoclip ufficiale di Babrie Girl ha superato 1.700.000.000 di visualizzazioni su YouTube.
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