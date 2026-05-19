Monica Bellucci a Cannes parla della rottura con Tim Burton

Monica Bellucci a Cannes parla di Tim Burton: "Quello che abbiamo avuto non finirà mai"Spettacolo
L'attrice italiana sarà protagonista del Festival cinematografico con due film. A Cannes, dove debuttò come coppia con l'ex marito Vincent Cassel, ritorna sul suo ultimo amore col regista di "Beetlejuice Bettlejuice"
Il Festival di Cannes 2026 fa largo a Monica Bellucci, storica protagonista della kermesse con i suoi film e con le sue numerose apparizioni glamour sul tappeto rosso, tutte memorabili.
L'attrice italiana, che nei prossimi giorni sarà sulla Croisette con due film, Histoires de la nuit di Léa Mysius e Butterfly Jam del russo Kantemir Balagov, ha rilasciato un'intervista al settimanale F prima di tornare sotto i riflettori del Festival che per lei ha sempre un valore speciale, anche in relazione alla sua vita sentimentale.
A Cannes conobbe molti anni fa il suo ultimo amore, Tim Burton. Sempre al Festival lei e l'ex marito Vincent Cassel fecero debutto sul red carpet come coppia.
Ora però non è disposta a parlare della sua vita privata. Dice l'attrice che alla sua età ha il diritto alla privacy.
Qualche commento sulla sua relazione con Burton, finita lo scorso settembre, però, l'ha fatto e per il regista americano ha avuto solo parole gentili e affettuose.
Su Burton: "Quello che abbiamo avuto non finirà mai"
Tra storia d'amore durata un po' più di due anni tra Monica Bellucci e Tim Burton era finita con un breve comunicato che annunciava la separazione tra l'attrice e il regista statunitense, nota che parlava esplicitamente di una separazione avvenuta "con grande rispetto e affetto reciproco".
La situazione non è mutata adesso, a meno di un'anno da allora e a pochi mesi dalla messa in vendita della villa in Toscana che la coppia aveva acquistato, ultimo atto di una storia sulla quale è stata scritta la parola fine.
Bellucci parla di Burton con stima e benevolenza. “Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre“, dice nella sua intervista, confermando il ricordo di un legame maturo, che per una stagione si è trasformato anche in un sodalizio creativo.
Bellucci è stata la musa di Burton in un servizio fotografico da lui realizzato per Vogue Italia ma, soprattutto, è stata al'ispirazione per un personaggio scritto per lei per il seguito di Beetlejuice, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia (FOTO).
Burton l'ha ritratta sul grande schermo dolente e bellissima, per il film che presenterà a Cannes, invece, si è dovuta imbruttire, interpretatando una donna di sessant'anni (che, in effetti, è la sua età) a cui il tempo non ha fatto sconti.
Parlando del lavoro fatto per Histoires de la nuit, in Concorso per la Palma d'Oro, l'attrice ha detto che il suo personaggio è quello di una donna matura, profonda ma indurita dagli anni e dalla vita.
In Butterfly Jam, invece, recita un piccolo ruolo nei panni di se stessa, un cameo che farà impazzire gli appassionati di cinema e i suoi fan.
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La privacy sulla vita privata e le due figlie
Monica Bellucci è una delle storiche grandi dive che a Cannes hanno sempre fatto fermare lo show.
Elegantissima, glamour e sublime, è una protagonista sulla Croisette fin dai tardi anni Novanta e gli scatti delle sue apparizioni spuntano fuori ogni anno nei momenti più belli della storia della kermesse.
Nel 2002 il suo passaggio al Festival segno il debutto di lei e Vincent Cassel come coppia stellare del grande schermo.
Quest'anno lui è stato a Cannes nei primi giorni del Festival per presentare il film Histoires parallèles ed è già andato via.
Del loro matrimonio restano le due figlie, Deva e Léonie, vero orgoglio dell'attrice che si sofferma volentieri a parlare delle sue sensazioni di madre felice nel vederle crescere felici.
Deva è modella e attrice, proprio come sua madre, che commenta: "Trovo bellissimo vedere mia figlia che va più veloce di me, vola e mi supera“.
A Léonie mancano ancora due anni per il diploma. Ha una vocazione artistica ma il suo futuro è tutto nelle sue giovani mani.
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Nata a Città di Castello il 30 settembre 1964, la supermodella e attrice è da sempre considerata una delle donne più belle del mondo. Tornata quest’anno sul grande schermo nel film di Tim Burton “Beetlejuice Beetlejuice”, ha all’attivo oltre 70 pellicole cinematografiche con ruoli che hanno riscosso grande successo in tutto il mondo, portando la sua fama ben oltre i confini dell’Italia