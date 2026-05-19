Monica Bellucci a Cannes parla della rottura con Tim Burton

L'attrice italiana sarà protagonista del Festival cinematografico con due film. A Cannes, dove debuttò come coppia con l'ex marito Vincent Cassel, ritorna sul suo ultimo amore col regista di "Beetlejuice Bettlejuice"

Il Festival di Cannes 2026 fa largo a Monica Bellucci, storica protagonista della kermesse con i suoi film e con le sue numerose apparizioni glamour sul tappeto rosso, tutte memorabili.

L'attrice italiana, che nei prossimi giorni sarà sulla Croisette con due film, Histoires de la nuit di Léa Mysius e Butterfly Jam del russo Kantemir Balagov, ha rilasciato un'intervista al settimanale F prima di tornare sotto i riflettori del Festival che per lei ha sempre un valore speciale, anche in relazione alla sua vita sentimentale.

A Cannes conobbe molti anni fa il suo ultimo amore, Tim Burton. Sempre al Festival lei e l'ex marito Vincent Cassel fecero debutto sul red carpet come coppia.

Ora però non è disposta a parlare della sua vita privata. Dice l'attrice che alla sua età ha il diritto alla privacy.

Qualche commento sulla sua relazione con Burton, finita lo scorso settembre, però, l'ha fatto e per il regista americano ha avuto solo parole gentili e affettuose.

Su Burton: "Quello che abbiamo avuto non finirà mai" Tra storia d'amore durata un po' più di due anni tra Monica Bellucci e Tim Burton era finita con un breve comunicato che annunciava la separazione tra l'attrice e il regista statunitense, nota che parlava esplicitamente di una separazione avvenuta "con grande rispetto e affetto reciproco".

La situazione non è mutata adesso, a meno di un'anno da allora e a pochi mesi dalla messa in vendita della villa in Toscana che la coppia aveva acquistato, ultimo atto di una storia sulla quale è stata scritta la parola fine.

Bellucci parla di Burton con stima e benevolenza. “Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre“, dice nella sua intervista, confermando il ricordo di un legame maturo, che per una stagione si è trasformato anche in un sodalizio creativo.

Bellucci è stata la musa di Burton in un servizio fotografico da lui realizzato per Vogue Italia ma, soprattutto, è stata al'ispirazione per un personaggio scritto per lei per il seguito di Beetlejuice, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia (FOTO).

Burton l'ha ritratta sul grande schermo dolente e bellissima, per il film che presenterà a Cannes, invece, si è dovuta imbruttire, interpretatando una donna di sessant'anni (che, in effetti, è la sua età) a cui il tempo non ha fatto sconti.

Parlando del lavoro fatto per Histoires de la nuit, in Concorso per la Palma d'Oro, l'attrice ha detto che il suo personaggio è quello di una donna matura, profonda ma indurita dagli anni e dalla vita.

In Butterfly Jam, invece, recita un piccolo ruolo nei panni di se stessa, un cameo che farà impazzire gli appassionati di cinema e i suoi fan. Vedi anche Monica Bellucci e Tim Burton si separano, le foto più belle