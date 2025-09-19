Monica Bellucci e Tim Burton si separano, le foto più belle della loro storia
Una love story lunga poco più di due anni, un film (nel quale lui ha scritto un ruolo per lei), una copertina di Vogue (regalo di compleanno per l'attrice), molte sfilate sul red carpet mano nella mano e tante dichiarazioni d'amore pubbliche con cui ci hanno fatto sognare col loro sentimento esploso a sessant'anni. Il racconto per immagini dei migliori momenti della star italiana col regista statunitese
A cura di Vittoria Romagnuolo