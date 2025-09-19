Monica Bellucci e Tim Burton si separano, le foto più belle

7/12 ©Getty

Non è stato raro vedere scambi di tenerezze tra Tim Burton e Monica Bellucci nei due anni in cui si sono frequentati. In questa foto dell'estate del 2024, il regista e l'attrice sono a Roma per gli annuali Globi d'Oro, edizione in cui Bellucci fu premiata per la sua carriera. Burton fu menzionato tra i ringraziamenti della star che aggiunse al microfono che l'amore a sessant'anni era un incontro di anime

Tim Burton e Monica Bellucci mano nella mano sul red carpet che li ha fatti innamorare