Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni

LA STORIA D'AMORE

Tim Burton, 67 anni, e Monica Bellucci, 60 anni, si erano incontrati per la prima volta nel 2006 al Festival di Cannes dove il regista americano, accompagnato dalla compagna dell’epoca, Helena Bonham Carter, madre dei suoi figli Billy e Nell, aveva presentato il film Il pianeta delle scimmie, e dove l’attrice italiana aveva invece partecipato in compagnia del futuro ex marito Vincent Cassel, padre delle sue due figlie Deva e Léonie. “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella”, aveva dichiarato nel 2013 Burton al settimanale francese Gala. Nell’ottobre 2022 il regista e l'attrice si erano poi incontrati al Festival Lumière di Lione, dove lei gli aveva conferito il Premio Lumière alla Carriera e dopo il quale si erano innamorati grazie a un “fantastico colpo di fulmine”. La coppia aveva mantenuto segreta la storia fino al febbraio 2023, quando la rivista francese Paris Match li aveva paparazzati a braccetto per le strade di Parigi nel giorno di San Valentino. “È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati”, si leggeva. “Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato”. Oltre alla relazione, tra i due era nata anche la collaborazione artistica nel film Beetlejuice Beetlejuice, il sequel della pellicola cult Beetlejuice – Spiritello porcello diretto dallo stesso regista nel 1983, che era stato poi presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2024. “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita”, aveva dichiarato nel giugno 2023 Bellucci a Elle France. “Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un’altra avventura. Io amo Tim, e ho un gran rispetto per Tim Burton”. Nell’ottobre del 2023, alla Festa del Cinema di Roma in occasione del primo red carpet di coppia, il regista aveva inoltre descritto la conoscenza con l’attrice “la cosa più bella che mi sia mai successa”. In un’intervista ad Harper’s Bazaar, anche lei aveva elogiato il compagno: “Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno”. Nel luglio 2024, durante la premiazione del Globo d’Oro a Roma, Bellucci aveva inoltre definito “l’amore a 60 anni, un incontro di anime”. Soltanto lo scorso luglio, la coppia era apparsa affiatata al Giffoni Film Festival, dove il regista aveva presentato la seconda stagione della serie tv Mercoledì. Per quanto riguarda le loro relazioni precedenti, dal 1989 al 1993 Tim Burton era stato sposato con l’artista Lena Gieseke, mentre in seguito aveva avuto una relazione con la modella Lisa Marie e l’importante legame con Helena Bonham Carter. Monica Bellucci, invece, dopo il matrimonio con Vincent Cassel durato dal 1999 al 2013, aveva avuto una relazione dal 2017 al 2019 con l’ex modello, scenografo, artista e proprietario di galleria d’arte Nicolas Lefebvre.