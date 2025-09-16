Lady Gaga, svelata la macabra ispirazione del video di The Dead Dance

È l’oscurità dell’Isola delle Bambole (che sorge a sud di Città del Messico, a circa 28 chilometri di distanza, nelle acque che un tempo appartenevano al Lago Xochimilco) ad aver ispirato il Maestro dell’horror fantastico che ha firmato la regia del filmato di accompagnamento della canzone. Chi mette piede sull’isola, si trova circondato da centinaia di bambole, ormai deteriorate, appese agli alberi come presenze sospese

Il sodalizio artistico tra Tim Burton e Lady Gaga si rinnova in maniera clamorosa, con la popstar che ha partecipato in qualità di attrice alla seconda stagione della serie tv Mercoledì e anche come firmataria di una canzone della colonna sonora, The Dead Dance.

In un circolo altamente virtuoso, Burton ha diretto il videoclip della suddetta canzone, dimostrando come la mente visionaria di quello che è senza se e senza ma uno dei più grandi Maestri dell’horror fantastico non si smentisca mai. Ma c’è un però: questa volta non è tutta farina del suo sacco, perché Tim Burton ha rivelato di essersi ispirato a un luogo assai macabro che esiste realmente.

È l’oscurità dell’Isola delle Bambole (che sorge a sud di Città del Messico, a circa 28 chilometri di distanza, nelle acque che un tempo appartenevano al Lago Xochimilco) ad aver ispirato il Maestro dell’horror fantastico che ha firmato la regia del filmato di accompagnamento della canzone. Chi mette piede sull’isola, si trova circondato da centinaia di bambole, ormai deteriorate, appese agli alberi come presenze sospese.

I loro occhi di vetro fissano chiunque attraversi quel luogo sinistro, dove il tempo sembra essersi fermato. Non sorprende che Burton e Gaga abbiano trovato proprio qui la cornice ideale per le riprese di The Dead Dance.

Dopo aver lavorato insieme in Mercoledì 2, regista e popstar sono tornati fianco a fianco per dare corpo alla clip di The Dead Dance. Un esperimento visivo e musicale che si nutre di estetica gotica, scenari spettrali e suggestioni macabre, radicate in un luogo reale che sembra uscito direttamente da un incubo.

Potete guardare il videoclip di The Dead Dance di Lady Gaga, diretto da Tim Burton, in fondo a questo articolo.