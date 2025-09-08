Mercoledì 2, gli autori spiegano l’importanza del ruolo di Lady Gaga

Non è un personaggio marginale: la sua presenza è fondamentale per la mitologia della serie, come sottolinea lo showrunner Al Gough, che definisce la pop star “perfettamente inserita in questo mondo” e il suo personaggio “molto importante per quell’episodio”. Descritta come “avvolta nel mistero, con una reputazione che la precede” e dotata di un’aura velenosa, Rosaline Rotwood appare nell’episodio 6 della seconda parte della stagione

L’attesa era alle stelle e, finalmente, l’hype è stato ripagato dall’arrivo della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì su Netflix, disponibile dal 3 settembre 2025 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

L’ingresso di Lady Gaga nel mondo di Nevermore è stato salutato dai fan (sia di Gaga sia di Tim Burton, Jenna Ortega e compagnia bella) con enorme entusiasmo. Fin dall’annuncio della sua partecipazione, avvenuto a novembre 2024, il ruolo di Lady Gaga era avvolto nel segreto. La cantante interpreta Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante di Nevermore il cui cammino si intreccia con quello di Mercoledì. Descritta come “avvolta nel mistero, con una reputazione che la precede” e dotata di un’aura velenosa, Rotwood appare nell’episodio 6 della seconda parte della stagione.

Il cottage accogliente vicino a Nevermore, dove soggiornano Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luiz Guismán), era un tempo la casa di Rotwood. Questa connessione tra il passato e il presente del mondo di Mercoledì consente di approfondire la storia e i segreti di Nevermore, rendendo la comparsa di Lady Gaga un momento chiave della narrazione.

Mercoledì viene così trasportata nel cottage di Rotwood, dove la cantante appare come presenza eterea vestita di bianco. Con un avvertimento chiaro e deciso — “Il crepaccio nella tua armatura monocromatica è la tua arroganza eccessiva” — Rotwood istruisce Mercoledì su come canalizzare il dono della chiaroveggenza, proteggendo lo sguardo del corvo con la mano sopra una fiamma nera. L’intervento di Enid (Emma Myers), che interrompe il rituale per controllare il coprifuoco, provoca uno scambio di corpi tra le due ragazze, che devono affrontare le conseguenze dei propri errori e scoprire come tornare nelle rispettive forme. La sequenza evidenzia la dimensione sovrannaturale della serie, mescolata con la tensione adolescenziale e un’ironia leggera, tipica dello show a dir poco cult Mercoledì.

L’episodio si concentra sul percorso di Mercoledì verso la scoperta del suo dono psichico. Seguendo il consiglio di sua nonna Hester (Joanna Lumley), la ragazza visita la tomba di Rosaline Rotwood, recitando l’iscrizione che vi è incisa: “All’ombra del corvo, concedimi l’uso della tua vista effimera. Stai attenta. Se il mio sguardo dovesse essere spezzato, ti giocherò un trucco mortale”. Questo rituale le permette di entrare temporaneamente in contatto con la defunta professoressa, leggendaria per il suo talento psichico e per il ruolo di insegnante di Rune, Criptologia Antica e Possessioni Avanzate ai tempi in cui Hester era studentessa.

Pur mantenendo il massimo riserbo sul contenuto delle scene, la cantante ha dichiarato di aver apprezzato la possibilità di entrare nel mondo di Nevermore senza svelare dettagli: “Non voglio rivelare nulla riguardo alla mia partecipazione allo show, voglio mantenere tutto extra segreto — ma adoro Jenna, e mi sono davvero divertita!”, ha affermato a marzo 2025.

L’apporto musicale: The Dead Dance

Parallelamente alla sua partecipazione sullo schermo, Lady Gaga ha creato un brano originale per la serie, intitolato The Dead Dance, pubblicato in contemporanea con la seconda parte della stagione. La canzone accompagna la scena di danza di gala di Enid e Agnes (Evie Templeton), e secondo Gough e Millar, è nata dall’iniziativa spontanea della cantante, che ha voluto contribuire artisticamente allo show dopo aver replicato la famosa danza di Mercoledì.

La musica trasmette l’emozione della marginalità e del disagio vissuti dai personaggi, ma è anche un inno alla resilienza e alla gioia condivisa con gli amici, nonostante le difficoltà.

Il videoclip, diretto da Tim Burton, produttore esecutivo della serie televisiva Mercoledì, è ambientato in un cimitero popolato da inquietanti bambole di porcellana, con Lady Gaga che sfoggia un trucco effetto ceramica incrinata mentre interpreta il brano. La sua presenza scenica e la teatralità della performance rafforzano il legame tra la musica e l’estetica gotica della serie.