Mercoledì 2, gli autori spiegano l’importanza del ruolo di Lady Gaga

Mercoledì 2, gli autori spiegano l’importanza del personaggio di Lady GagaSerie TV Credits: Netflix
Non è un personaggio marginale: la sua presenza è fondamentale per la mitologia della serie, come sottolinea lo showrunner Al Gough, che definisce la pop star “perfettamente inserita in questo mondo” e il suo personaggio “molto importante per quell’episodio”. Descritta come “avvolta nel mistero, con una reputazione che la precede” e dotata di un’aura velenosa, Rosaline Rotwood appare nell’episodio 6 della seconda parte della stagione
L’attesa era alle stelle e, finalmente, l’hype è stato ripagato dall’arrivo della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì su Netflix, disponibile dal 3 settembre 2025 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Tra colpi di scena soprannaturali e momenti di teen drama, la vera sorpresa per i fan è stata la partecipazione della cantante e attrice Lady Gaga, interprete di un personaggio misterioso e profondamente radicato nella mitologia della serie: Rosaline Rotwood. La pop star non solo ha preso parte alla storia, ma ha anche contribuito alla colonna sonora con un brano originale, intitolato The Dead Dance, dimostrando ancora una volta il suo poliedrico talento artistico.
Rosaline Rotwood viene descritta dai canali ufficiali della serie televisiva come “avvolta nel mistero, con una reputazione che la precede” e dotata di un’aura velenosa, Rotwood appare nell’episodio 6 della seconda parte della stagione.
Non si tratta certo di un personaggio marginale: la sua presenza è fondamentale per la mitologia della serie, come sottolinea lo showrunner Al Gough, che definisce Gaga “perfettamente inserita in questo mondo” e il suo personaggio “molto importante per quell’episodio”.
La porta rimane aperta a un ritorno di Gaga
Gli showrunner hanno lasciato intendere che la porta rimane aperta a un eventuale ritorno della cantante nella terza stagione, confermando la volontà di mantenere il suo personaggio come elemento chiave della narrazione…
L’ingresso di Lady Gaga nel mondo di Nevermore è stato salutato dai fan (sia di Gaga sia di Tim Burton, Jenna Ortega e compagnia bella) con enorme entusiasmo.
Fin dall’annuncio della sua partecipazione, avvenuto a novembre 2024, il ruolo di Lady Gaga era avvolto nel segreto. La cantante interpreta Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante di Nevermore il cui cammino si intreccia con quello di Mercoledì. Descritta come “avvolta nel mistero, con una reputazione che la precede” e dotata di un’aura velenosa, Rotwood appare nell’episodio 6 della seconda parte della stagione.
Approfondimento
MTV VMAs 2025, Lady Gaga si esibisce con il nuovo brano The Dead Dance
Il ruolo di Gaga ha "grande rilevanza per quell’episodio”
Il ruolo di Rosaline Rotwood non è secondario: la sua apparizione gioca un ruolo chiave nella mitologia della serie. Lo showrunner Al Gough sottolinea come Lady Gaga sia “perfettamente inserita in questo mondo” e definisce il personaggio “di grande rilevanza per quell’episodio”.
Il cottage accogliente vicino a Nevermore, dove soggiornano Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luiz Guismán), era un tempo la casa di Rotwood. Questa connessione tra il passato e il presente del mondo di Mercoledì consente di approfondire la storia e i segreti di Nevermore, rendendo la comparsa di Lady Gaga un momento chiave della narrazione.
Approfondimento
Lady Gaga, il videoclip del brano The Dead Dance tratto da Mercoledì 2
L’incontro tra Mercoledì e Rosaline Rotwood
L’episodio si concentra sul percorso di Mercoledì verso la scoperta del suo dono psichico. Seguendo il consiglio di sua nonna Hester (Joanna Lumley), la ragazza visita la tomba di Rosaline Rotwood, recitando l’iscrizione che vi è incisa: “All’ombra del corvo, concedimi l’uso della tua vista effimera. Stai attenta. Se il mio sguardo dovesse essere spezzato, ti giocherò un trucco mortale”. Questo rituale le permette di entrare temporaneamente in contatto con la defunta professoressa, leggendaria per il suo talento psichico e per il ruolo di insegnante di Rune, Criptologia Antica e Possessioni Avanzate ai tempi in cui Hester era studentessa.
Mercoledì viene così trasportata nel cottage di Rotwood, dove la cantante appare come presenza eterea vestita di bianco. Con un avvertimento chiaro e deciso — “Il crepaccio nella tua armatura monocromatica è la tua arroganza eccessiva” — Rotwood istruisce Mercoledì su come canalizzare il dono della chiaroveggenza, proteggendo lo sguardo del corvo con la mano sopra una fiamma nera. L’intervento di Enid (Emma Myers), che interrompe il rituale per controllare il coprifuoco, provoca uno scambio di corpi tra le due ragazze, che devono affrontare le conseguenze dei propri errori e scoprire come tornare nelle rispettive forme. La sequenza evidenzia la dimensione sovrannaturale della serie, mescolata con la tensione adolescenziale e un’ironia leggera, tipica dello show a dir poco cult Mercoledì.
Approfondimento
Mercoledì 2, la prima immagine di Lady Gaga alias Rosaline Rotwood
La chimica sul set tra Lady Gaga e Jenna Ortega
Intervistata dal magazine statunitense Entertainment Weekly, Lady Gaga ha rivelato di essersi divertita moltissimo a lavorare con Jenna Ortega, sottolineando la complicità tra le due attrici sul set.
Pur mantenendo il massimo riserbo sul contenuto delle scene, la cantante ha dichiarato di aver apprezzato la possibilità di entrare nel mondo di Nevermore senza svelare dettagli: “Non voglio rivelare nulla riguardo alla mia partecipazione allo show, voglio mantenere tutto extra segreto — ma adoro Jenna, e mi sono davvero divertita!”, ha affermato a marzo 2025.
Approfondimento
Mercoledì 2, Lady Gaga nel cast e primi 6 minuti svelati. VIDEO
L’apporto musicale: The Dead Dance
Parallelamente alla sua partecipazione sullo schermo, Lady Gaga ha creato un brano originale per la serie, intitolato The Dead Dance, pubblicato in contemporanea con la seconda parte della stagione. La canzone accompagna la scena di danza di gala di Enid e Agnes (Evie Templeton), e secondo Gough e Millar, è nata dall’iniziativa spontanea della cantante, che ha voluto contribuire artisticamente allo show dopo aver replicato la famosa danza di Mercoledì.
La musica trasmette l’emozione della marginalità e del disagio vissuti dai personaggi, ma è anche un inno alla resilienza e alla gioia condivisa con gli amici, nonostante le difficoltà.
Il videoclip, diretto da Tim Burton, produttore esecutivo della serie televisiva Mercoledì, è ambientato in un cimitero popolato da inquietanti bambole di porcellana, con Lady Gaga che sfoggia un trucco effetto ceramica incrinata mentre interpreta il brano. La sua presenza scenica e la teatralità della performance rafforzano il legame tra la musica e l’estetica gotica della serie.
Approfondimento
Mercoledì 2, Lady Gaga entra nel cast della serie con Jenna Ortega
Il futuro di Lady Gaga a Nevermore
Gli showrunner hanno lasciato intendere che la porta rimane aperta a un eventuale ritorno della cantante nella terza stagione, confermando la volontà di mantenere il suo personaggio come elemento chiave della narrazione.
La combinazione tra l’interpretazione di Rosaline Rotwood e il contributo musicale rende la partecipazione di Lady Gaga un momento memorabile e strategico nella costruzione del mondo di Mercoledì, capace di mescolare intrighi, soprannaturale e arte performativa in un unico racconto avvincente.
Approfondimento
Mercoledì, il ballo di Jenna Ortega è virale (lo fa anche Lady Gaga)
©Getty
Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. FOTO
La popstar e attrice, che presto debutterà nella serie co-ideata da Tim Burton, ha preso parte allo speciale Graveyard Gala, un party organizzato da Spotify e da Netflix per celebrare l'uscita dei nuovi episodi dello show in streaming. L'evento è stato l'occasione per i presenti di ascoltare in anteprima 'The Dead Dance', il nuovo singolo della cantante incluso nella colonna sonora di 'Mercoledì'. E di fare sfoggio di favolosi look a tema A cura di Vittoria Romagnuolo