Collaborazione con Burton e un nuovo brano inedito

La partecipazione di Lady Gaga alla serie creata da Tim Burton non si limiterà alla recitazione. L’artista, infatti, presenterà anche una nuova canzone intitolata The Dead Dance, che sarà lanciata insieme agli episodi della seconda parte.

Durante un evento promozionale della serie, accanto alla protagonista Jenna Ortega, Lady Gaga ha raccontato: “Mi sono divertita moltissimo lavorando alla seconda stagione di Mercoledì, anche solo essendo una piccola parte dello show. Mi è piaciuto lavorare con Tim Burton, Jenna e tutti gli altri qui, è davvero incredibile. Grazie. Sono qui anche per confermare che la mia canzone The Dead Dance sta arrivando”. Un messaggio che conferma sia l’entusiasmo per l’esperienza sul set sia l’arrivo della nuova traccia musicale.