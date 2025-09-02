Mercoledì 2, la prima immagine di Lady Gaga nei panni di Rosaline RotwoodSerie TV Credits: Instagram/Netflixit
Finalmente un'immagine della popstar sul set della serie di Netflix. La piattaforma di streaming ha diffuso la prima foto della cantante e attrice all’interno dello show, offrendo al pubblico un’anticipazione della sua trasformazione nella “leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia il cammino di Mercoledì”. L’arrivo di Gaga coincide con la 2° parte della 2° stagione, che debutterà il 3 settembre sullo streamer (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con un cameo molto atteso
L’attesa è terminata: Netflix ha diffuso la prima immagine ufficiale di Lady Gaga all’interno del mondo di Mercoledì 2, offrendo al pubblico un’anticipazione della sua sorprendente trasformazione in Rosaline Rotwood, il personaggio che la popstar andrà a interpretare.
Secondo quanto dichiarato in precedenza dalla piattaforma di streaming, Rosaline viene descritta come “una leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia il cammino di Mercoledì”.
L’arrivo della pop star coincide con la seconda parte della seconda stagione, che debutterà il 3 settembre 2025 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), accompagnata da un cameo molto atteso di una delle star più celebri del mondo intero.
Un ingresso spettacolare in bianco
Lo scatto pubblicato da Netflix nelle scorse ore (che potete vedere nel post che trovate in fondo a questo articolo) mostra Lady Gaga avvolta in un abito bianco dal taglio etereo, con lunghi capelli biondo platino e sopracciglia dello stesso colore, quasi a rendere il suo aspetto ultraterreno.
Al suo fianco, appollaiato sulla spalla, appare Thing, l’inseparabile mano animata che accompagna da sempre le avventure di Mercoledì. L’immagine è stata accompagnata dalla didascalia “A vision in venom”, ossia “Una visione velenosa”, un indizio del carattere enigmatico che Rosaline Rotwood porterà sullo schermo.
Collaborazione con Burton e un nuovo brano inedito
La partecipazione di Lady Gaga alla serie creata da Tim Burton non si limiterà alla recitazione. L’artista, infatti, presenterà anche una nuova canzone intitolata The Dead Dance, che sarà lanciata insieme agli episodi della seconda parte.
Durante un evento promozionale della serie, accanto alla protagonista Jenna Ortega, Lady Gaga ha raccontato: “Mi sono divertita moltissimo lavorando alla seconda stagione di Mercoledì, anche solo essendo una piccola parte dello show. Mi è piaciuto lavorare con Tim Burton, Jenna e tutti gli altri qui, è davvero incredibile. Grazie. Sono qui anche per confermare che la mia canzone The Dead Dance sta arrivando”. Un messaggio che conferma sia l’entusiasmo per l’esperienza sul set sia l’arrivo della nuova traccia musicale.
Il ritorno di Principal Weems
Gli episodi di Mercoledì 2 in arrivo non ruoteranno solo intorno all’apparizione di Lady Gaga. In Mercoledì 2 - Parte Due (in originale, Wednesday Season Two, Part Two), farà infatti ritorno Gwendoline Christie nel ruolo della Preside Weems, personaggio la cui morte aveva segnato la prima stagione. In questa nuova fase, Weems tornerà come “guida spirituale” di Mercoledì, come svela un teaser recentemente diffuso.
La sinossi ufficiale dei nuovi episodi rivela un intreccio più oscuro: “Nel disperato tentativo di scongiurare la sua profezia e salvare la vita di Enid, Mercoledì riapre un capitolo oscuro nella storia della sua famiglia, con legami diretti con Tyler”. Una nuova minaccia, dunque, costringerà la protagonista a scavare nel passato della sua stirpe per tentare di scongiurare il destino.
Cast tra ritorni e nuove presenze
Accanto a Lady Gaga e Gwendoline Christie, la seconda stagione di Mercoledì accoglierà numerose guest star: Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Jamie McShane, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd e Frances O’Connor.
Il cast si arricchirà inoltre di nuove entrate, con attori del calibro di Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor, che andranno ad ampliare ulteriormente l’universo narrativo di Mercoledì.
Una presenza attesa da tempo
La notizia del coinvolgimento di Lady Gaga nella serie era già stata anticipata l’anno scorso dal magazine statunitense Variety.
Le indiscrezioni parlavano di un possibile ruolo più ampio all’interno della seconda stagione, ma la produzione ha infine optato per un’apparizione limitata, pur di grande impatto. La sua presenza, seppur breve, è destinata a lasciare un segno indelebile all’interno della storia firmata da Tim Burton.
Di seguito trovate la foto di Lady Gaga condivisa nelle scorse ore dall’account ufficiale di Instagram di Netflix.
