Ultimi episodi di Mercoledì 2, cosa sapere e cosa aspettarsi

Il 3 settembre arriva il finale della seconda stagione della serie con protagonista una darkissima Jenna Ortega. Chi si rivede nel cast, le guest star e una sorpresa speciale: ecco tutte le curiosità
Il finale della serie tv Mercoledì 2 è in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il 3 settembre 2025 escono le ultime quattro puntate che promettono di tenere i fan incollati allo schermo. Le avventure della darkissima Jenna Ortega saranno ricche di sorprese e di ospiti, da Lady Gaga a Frances O’ Connor.
Chi farà parte del cast
Nelle ultime quattro puntate è probabile che ci saranno molte star già apparse nella prima parte della seconda stagione, con alcune nuove guest star. Una su tutte? Lady Gaga dovrebbe apparire in un ruolo ancora non rivelato, così come la star di Mansfield Park Frances O’Connor. Ovviamente, ad accompagnare Jenna Ortega nelle sue imprese ci saranno i genitori Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) e Luis Guzmán (Gomez Addams), poi Steve Buscemi (Barry Dort), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca). Hunter Doohan (Tyler), Billie Piper (Capri), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Victor Dorobantu (Thing), Georgie Farmer (Ajax), Moosa Mostafa. (Eugene Ottinger), Evie Templeton (Agnes Demille), Owen Painter (Slurp), Noah Taylor (Bruno) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sceriffo Santiago).
Le guest star e i dubbi su Christina Ricci
Oltre a Lady Gaga e Frances O’Connor, tra le guest star figurano Joanna Lumley (nonna), Thandiwe Newton (dottoressa Fairburn), Haley Joel Osment (bagarina di Kansas City), Heather Matarazzo (Judi), Joonas Suotamo, Fred Armisen (zio Fester) e Christopher Lloyd (professor Orloff). Nel quarto episodio della prima stagione abbiamo visto Christina Ricci nei panni di Marilyn Thornhill affrontare Tyler in un violento scontro. Ma il suo personaggio è vivo o morto? Il dubbio resta e chissà che non la rivedremo tra le puntate della seconda parte.
Dove siamo rimasti
Nel quarto episodio della prima parte di Mercoledì 2, la protagonista, con l’aiuto di zio Fester, ha scoperto all’interno dell’ospedale psichiatrico Willow Hill, in una stanza interrata e nascosta, un inquietante segreto: il progetto L.O.I.S. (Long-term Outcast Integration Study), un programma sotto la direzione di Augustus Stonehurst e sua figlia Judi volto a estrarre i poteri dei "Reietti" per trasferirli nei “Normali”. Nel tentativo di fuggire dall’imboscata di Judi, Fester fa saltare la corrente dell’istituto e così le porte del laboratorio si aprono con la fuoriuscita delle cavie, che aggrediscono Judi e consentono ai due Addams di scappare. Mercoledì porta con sé una cavia, proprio quella che sembrava più lucida e dotata di autocontrollo. Margaret libera Tyler, che si trasforma in Hyde e la trafigge. Fairburn tenta di mettere al sicuro Augustus Stonehurst ma lo zombie la sorprende, atterrandola. Poi il non morto si rivolge allo scienziato rivelando che i due si conoscono: “Ciao vecchio amico”. Intanto Mercoledì incrocia l’Hyde, che la scaraventa fuori dalla finestra del secondo piano. Ferita ma ancora viva, Mercoledì si rende conto di aver davvero peggiorato le cose come aveva previsto la madre Morticia. E ora cosa accadrà nelle ultime quattro puntate?
©Getty
