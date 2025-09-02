Ultimi episodi di Mercoledì 2, cosa sapere e cosa aspettarsi

Il 3 settembre arriva il finale della seconda stagione della serie con protagonista una darkissima Jenna Ortega. Chi si rivede nel cast, le guest star e una sorpresa speciale: ecco tutte le curiosità

Il finale della serie tv Mercoledì 2 è in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il 3 settembre 2025 escono le ultime quattro puntate che promettono di tenere i fan incollati allo schermo. Le avventure della darkissima Jenna Ortega saranno ricche di sorprese e di ospiti, da Lady Gaga a Frances O’ Connor.

Chi farà parte del cast Nelle ultime quattro puntate è probabile che ci saranno molte star già apparse nella prima parte della seconda stagione, con alcune nuove guest star. Una su tutte? Lady Gaga dovrebbe apparire in un ruolo ancora non rivelato, così come la star di Mansfield Park Frances O’Connor. Ovviamente, ad accompagnare Jenna Ortega nelle sue imprese ci saranno i genitori Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) e Luis Guzmán (Gomez Addams), poi Steve Buscemi (Barry Dort), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca). Hunter Doohan (Tyler), Billie Piper (Capri), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Victor Dorobantu (Thing), Georgie Farmer (Ajax), Moosa Mostafa. (Eugene Ottinger), Evie Templeton (Agnes Demille), Owen Painter (Slurp), Noah Taylor (Bruno) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sceriffo Santiago). Leggi anche Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. FOTO

Le guest star e i dubbi su Christina Ricci Oltre a Lady Gaga e Frances O’Connor, tra le guest star figurano Joanna Lumley (nonna), Thandiwe Newton (dottoressa Fairburn), Haley Joel Osment (bagarina di Kansas City), Heather Matarazzo (Judi), Joonas Suotamo, Fred Armisen (zio Fester) e Christopher Lloyd (professor Orloff). Nel quarto episodio della prima stagione abbiamo visto Christina Ricci nei panni di Marilyn Thornhill affrontare Tyler in un violento scontro. Ma il suo personaggio è vivo o morto? Il dubbio resta e chissà che non la rivedremo tra le puntate della seconda parte. Leggi anche Mercoledì 2, Jenna Ortega e Burton anticipano cosa vedremo nel finale