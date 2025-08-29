Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. FOTO

Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. Il look gotico è incredibile. FOTO
La popstar e attrice, che presto debutterà nella serie co-ideata da Tim Burton, ha preso parte allo speciale Graveyard Gala, un party organizzato da Spotify e da Netflix per celebrare l'uscita dei nuovi episodi dello show in streaming. L'evento è stato l'occasione per i presenti di ascoltare in anteprima "The Dead Dance", il nuovo singolo della cantante incluso nella colonna sonora di "Mercoledì". E di fare sfoggio di favolosi look a tema
A cura di Vittoria Romagnuolo