Mercoledì, quando esce la seconda stagione: il trailer e le immagini

Un annuncio che riaccende l’hype di milioni di spettatori che hanno seguito la prima stagione trasformandola in un fenomeno globale, capace di catturare con il suo humor dark, le atmosfere gotiche e l’ironia tagliente della giovane Addams.

Il ritorno di Mercoledì Addams è ormai alle porte. Netflix ha rilasciato trailer e nuove immagini dell’attesissima seconda stagione , annunciando che i nuovi episodi di Mercoledì saranno disponibili in due parti: Parte 1 il 6 agosto e Parte 2 il 3 settembre 2025 .

L’estate del Doom Tour e l’arrivo di Tim Burton in Italia

Ma l’estate non porterà solo nuovi misteri e omicidi nei corridoi della Nevermore Academy. Parte infatti anche il Doom Tour, il tour promozionale che tra luglio e agosto toccherà Europa (con tappe in Italia, Francia, Inghilterra e Polonia), Nord America, Asia e Australia, portando il cast e gli autori della serie a incontrare i fan in tutto il mondo.

Tra le date più attese spicca il 25 luglio al Giffoni Film Festival 2025, dove Tim Burton incontrerà i giurati e il pubblico della 55esima edizione, segnando un incontro tra il maestro del gotico e le nuove generazioni che ha saputo incantare con i suoi mondi surreali e poetici.

La trama: un nuovo anno tra misteri, ombre e sarcasmo

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna alla Nevermore Academy con la sua arguzia affilata e il suo sguardo imperturbabile. Ma questa volta, la giovane Addams dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici, vecchi avversari e un nuovo, oscuro mistero soprannaturale che minaccia di sconvolgere la sua routine gotica.

Tra i corridoi, le notti tempestose e le segrete della Nevermore, Mercoledì affronterà nuovi nemici, alleanze impreviste e vecchi rancori, in un viaggio che promette di esplorare le sfumature più ironiche e cupe della crescita, dell’amicizia e della sopravvivenza in un mondo che di normale non ha nulla.

Tim Burton dirige 4 episodi della stagione 2

Il legame tra Tim Burton e Mercoledì si rinnova anche in questa stagione: il regista firma la regia di 4 episodi (201, 204, 207, 208), riportando il suo tocco visivo fatto di atmosfere gotiche, dettagli pop e romanticismo dark che ha reso immortali titoli come Edward Mani di Forbice, Beetlejuice, Nightmare Before Christmas e Big Fish.