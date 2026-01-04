Lo ha raccontato lei stessa a Mara Venier in tv dove era ospite insieme ad Al Bano. In un post la Lecciso ha inoltre ringraziato le forze dell'ordine e le persone che l'hanno soccorsa a Milano mentre prendeva il treno per recarsi a Roma ospite appunto di Domenica In

Malore per Loredana Lecciso alla stazione di Milano, dove è caduta in terra in seguito ad un mancamento. Lo ha raccontato lei stessa a Mara Venier a Domenica In, dove era ospite insieme ad Al Bano. In un post attraverso le sue stories, ha ringraziato le forze dell'ordine e le persone che l'hanno soccorsa a Milano mentre prendeva il treno per recarsi a Roma ospite appunto di Domenica In.

''Non amo alcun tipo di esposizione non solo televisiva, in un periodo come questo ti rendi conto che le cose più autentiche sono quelle a portata di mano. Sto bene nel mio, voglio ritagliarmi lo spazio per i miei affetti più autentici''. ''E' quello che ci tiene insieme'', dice Al Bano che ha ricordato di avere 30 anni di differenza che avevano i nonni di lei, sua compagna di vita - tra alti e bassi dicono entrambi - da oltre un ventennio.