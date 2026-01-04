Offerte Sky
Loredana Lecciso, malore a Milano: "Grazie a chi mi ha soccorso". Il post

Spettacolo
©Getty

Lo ha raccontato lei stessa a Mara Venier in tv dove era ospite insieme ad Al Bano. In un post la Lecciso ha inoltre ringraziato le forze dell'ordine e le persone che l'hanno soccorsa a Milano mentre prendeva il treno per recarsi a Roma ospite appunto di Domenica In

Malore per Loredana Lecciso alla stazione di Milano, dove è caduta in terra in seguito ad un mancamento. Lo ha raccontato lei stessa a Mara Venier a Domenica In, dove era ospite insieme ad Al Bano. In un post attraverso le sue stories, ha ringraziato le forze dell'ordine e le persone che l'hanno soccorsa a Milano mentre prendeva il treno per recarsi a Roma ospite appunto di Domenica In. 

 

''Non amo alcun tipo di esposizione non solo televisiva, in un periodo come questo ti rendi conto che le cose più autentiche sono quelle a portata di mano. Sto bene nel mio, voglio ritagliarmi lo spazio per i miei affetti più autentici''. ''E' quello che ci tiene insieme'', dice Al Bano che ha ricordato di avere 30 anni di differenza che avevano i nonni di lei, sua compagna di vita - tra alti e bassi dicono entrambi - da oltre un ventennio. 

le parole di Loredana Lecciso su Instagram

"Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto: alla stazione Centrale di Milano (in partenza per Domenica In), in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori"

