Attraverso una storia sui suoi canali social, il rocker annuncia la separazione dalla moglie, la direttrice d'orchestra e pianista Gianna Fratta: "Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita", rivela Pelù spiegando di scrivere questo messaggio "perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me".

Il rocker fiorentino Piero Pelù e la direttrice d'orchestra e pianista Gianna Fratta si sono separati: è lo stesso Pelù a darne notizia attraverso una storia sui suoi canali social. La coppia si era sposata nel settembre 2019, in Palazzo Vecchio a Firenze.

Il messaggio di Piero Pelù sul suo profilo Instagram

"Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita", rivela Pelù spiegando di scrivere questo messaggio "perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. Per evitare quindi che notizie false e/o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto". "Abbiamo passato anni molto belli insieme - prosegue nel messaggio - ma ora le nostre strade si sono separate. La vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima. In un'epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa. Grazie a tutte e a tutti".