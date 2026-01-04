Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Piero Pelù e Gianna Fratta si separano. L'annuncio del rocker su Instagram

Spettacolo
©Getty

Attraverso una storia sui suoi canali social, il rocker annuncia la separazione dalla moglie, la direttrice d'orchestra e pianista Gianna Fratta: "Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita", rivela Pelù spiegando di scrivere questo messaggio "perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me". 

Il rocker fiorentino Piero Pelù e la direttrice d'orchestra e pianista Gianna Fratta si sono separati: è lo stesso Pelù a darne notizia attraverso una storia sui suoi canali social. La coppia si era sposata nel settembre 2019, in Palazzo Vecchio a Firenze. 

Il messaggio di Piero Pelù sul suo profilo Instagram

"Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita", rivela Pelù spiegando di scrivere questo messaggio "perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. Per evitare quindi che notizie false e/o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto". "Abbiamo passato anni molto belli insieme - prosegue nel messaggio - ma ora le nostre strade si sono separate. La vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima. In un'epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa. Grazie a tutte e a tutti". 

Approfondimento

Piero Pelù, il rumore che salva l’anima. La recensione

Spettacolo: Ultime notizie

Moda, 16 tendenze per il 2026 dalle sfilate da indossare subito. FOTO

Spettacolo

In attesa delle sfilate di gennaio, sappiamo già cosa scegliere nell'immediato e cosa popolerà il...

16 foto

Angelo Branduardi in tour con "Il Cantico", dedicato a San Francesco

Musica

Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica, Branduardi...

JOVAYORK – La musica dell’anima, lo speciale è in prima tv su Sky

TV Show

Jovanotti ci porta a New York, città che occupa un posto speciale nel suo cuore e che ha ispirato...

Lino Banfi è cittadino onorario di San Severo. La cerimonia

Spettacolo

L'Amministrazione comunale gli ha conferito ieri la cittadinanza onoraria "per la totale...

16 film in uscita in streaming a gennaio. FOTO

Cinema sky cinema

Dai polizieschi agli horror, alle commedie sentimentali, i drammi familiari e l'animazione. Il...

16 foto

Spettacolo: Per te