Piero Pelù, il rumore che salva l’anima. La recensione

Il film di Francesco Fei, presentato alla Mostra di Venezia, è nelle sale come evento speciale solo il 10, 11 e 12 novembre . Un viaggio intimo e politico nell’anima del rocker dopo l’incidente acustico che gli ha causato acufeni devastanti. Tra Firenze, la Camargue e il deserto, Pelù ritrova la musica e la libertà, firmando un’opera poetica e ribelle sul coraggio di restare vivi

Ma per Pelù, fermarsi non significa arrendersi. Significa attraversare il deserto. Letteralmente. Il deserto marocchino, dove si perde tra rocce, sabbia e vento per dimenticare il dolore e riscoprire la musica. “Bisogna perdersi per ritrovarsi”, sembra sussurrare ogni immagine. E così, tra la Camargue di Santa Sarah la Nera — protettrice dei viaggiatori — e le strade di Firenze, nasce un nuovo capitolo: umano, artistico, spirituale.

Diretto da Francesco Fei , già complice visivo di Pelù dai tempi di Regina di Cuori, il film è un racconto intimo e libertario, presentato alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Tutto parte da un trauma: nell’ottobre 2022, un errore tecnico in studio provoca un violento shock acustico. L’acufene che ne segue è continuo, insopportabile. Il tour salta, la voce si ritira, la vita si ferma.

C’è un istante, in Piero Pelù. Rumore dentro, in cui la musica tace ma tutto vibra. È un film che non si guarda: si respira. È un rito laico, una messa rock in cui il dolore diventa ritmo e la perdita si trasforma in visione. Pelù, l’uomo che per quarant’anni ha urlato sul palco con i Litfiba, si ritrova improvvisamente prigioniero di un fischio costante, di un rumore dentro che rischia di distruggere ciò che lo ha reso vivo: il suono.

Un film che suona come un album

Fei costruisce Rumore dentro come un concept album visivo, dove ogni brano è un frammento di memoria.

Tra i titoli che punteggiano il film ci sono Maledetto cuore, Novichok, Deserti, Scacciamali, Picasso, Canto e Porte.

Brani nuovi che dialogano con le pietre miliari dei Litfiba come El Diablo, La Preda e Tziganata, fino all’iconico Il mio nome è mai più, scritto con Ligabue e Jovanotti per Emergency.

Ogni canzone diventa un’eco del suo corpo: ferito ma non domato.

La colonna sonora è una sinfonia della resistenza, dove il rumore non è solo acustico ma esistenziale.

Quando Pelù indossa la maschera da scheletro — quella dei Tre Allegri Ragazzi Morti — e il copricapo da cangaceiro, il film si apre come una festa dei morti, un Día de los Muertos personale, allegro e malinconico. È la celebrazione di chi ha danzato sull’orlo del silenzio e ha deciso di restare in piedi.