È morto a 74 anni il cantante Chris Rea

È morto a 74 anni Chris Rea, uno dei cantautori britannici più amati degli anni Ottanta e Novanta. A renderlo noto la moglie Joan Lesley e le due figlie. "E' con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris", ha dichiarato la famiglia in un comunicato, aggiungendo che "è mancato serenamente oggi (lunedì) in ospedale dopo una breve malattia".

Il vertice della popolarità negli anni '80 e '90

Rea, nato a Middlesbrough da padre italiano e madre irlandese, raggiunse una grande popolarità nel 1989 con 'The Road to Hell' considerato da pubblico e critica il vertice della sua discografia. Anche l'album "Auberge" (1991), raggiunse il primo posto nella classifica britannica. "Josephine" e "Driving Home For Christmas"alcuni tra i suoi brani più celebri. Nel corso della carriera ha venduto circa 30 milioni di dischi e pubblicato 18 album in studio, oltre a raccolte e progetti speciali come "New Light Through Old Windows" (1988) e "Blue Guitars" (2005), un imponente progetto di undici dischi contenente 137 canzoni inedite e un dvd, accompagnato da un libro illustrato dallo stesso musicista.

Gli anni 2000 e l'ictus nel 2017

Negli anni 2000 ha realizzato gli album "King of the Beach" (2000), "Dancing Down the Stony Road" (2001) ma ha anche affrontato seri problemi di salute, tra cui un ictus nel 2017, ma è tornato alla musica con "Road Songs for Lovers" (2017). Anche dopo le difficoltà fisiche, ha continuato a sperimentare con jazz e blues, mantenendo viva la sua passione per la chitarra slide e le sonorità tipiche del suo stile. Chris Rea è stato sposato per oltre trent'anni con Joan Lesley e ha avuto due figlie, ricorda la Bbc. La famiglia è sempre stata per lui un punto di riferimento, nonostante gli impegni costanti di tournée e registrazioni. La sua passione per la guida e per i viaggi in auto ha influenzato molte delle sue canzoni, rendendolo un cantautore capace di raccontare con realismo e poesia la vita quotidiana e le emozioni più intime.