Piero Pelù lancia online il brano SOS per la Palestina

Il musicista fiorentino ha reso disponibile sul suo sito ufficiale il brano “SOS”, scritto e registrato in poche ore. Un’iniziativa che Pelù lega all’attualità del conflitto in Palestina e che segue il concerto benefico S.O.S. Palestina! tenuto a Firenze.

Piero Pelù presenta “SOS”: una canzone gratuita online

Un nuovo brano pubblicato in rete, scritto in poche ore e messo a disposizione del pubblico. Piero Pelù ha annunciato l’uscita di “SOS”, canzone che l’artista ha reso scaricabile gratuitamente sul suo sito ufficiale (pieropelu.net/sos). Una scelta che Pelù motiva con l’urgenza di dare voce, attraverso la musica, a quanto sta accadendo in Palestina e alla necessità di non restare indifferenti davanti a immagini e notizie di guerra.

L’artista ha spiegato di non aver voluto affidare il brano alle piattaforme streaming tradizionali, preferendo una distribuzione autonoma e diretta. “Ringrazio il presidente della mia etichetta Andrea Rosi (Sony Music) per avermelo concesso – ha dichiarato – e Valerio Recenti con cui ho registrato e prodotto il brano in dieci ore”.