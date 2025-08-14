Mercoledì 2, il trailer della seconda parte che aumenta l'hype

La serie televisiva dei record torna con nuovi episodi. È appena uscito il video ufficiale che annuncia ciò che vedremo nella seconda parte della stagione numero due del fenomeno globale di Netflix. La regina del gotico adolescenziale ritorna. Ecco il trailer ufficiale e le nuove immagini degli ultimi quattro episodi che saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 3 settembre 2025



È finalmente uscito il trailer ufficiale della seconda parte di Mercoledì 2, la seconda stagione della serie televisiva dei record. Il video ufficiale che annuncia ciò che vedremo nella seconda parte della stagione numero due del fenomeno globale di Netflix mostra il grande ritorno della regina del gotico adolescenziale. Tra spiriti guida, gironi dell’inferno e spugnature diaboliche, godiamoci la clip che in meno di due minuti fa vivere appieno tutta l’atmosfera che attende i fan (aumentando l’hype a dismisura).

“Nella nostra famiglia non risolviamo niente a parole. Lo facciamo con le azioni, per lo più cattive”, si sente pronunciare dalla protagonista. Potete guardare il trailer ufficiale e le nuove immagini degli ultimi quattro episodi di Mercoledì 2 di seguito e in fondo a questo articolo, ricordando che i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 3 settembre 2025.

Il poster ufficiale di Mercoledì 2 - Credits: Netflix

Il successo travolgente di Mercoledì Creato da Alfred Gough e Miles Millar, Mercoledì ha esordito nel 2022 e si è rapidamente trasformato in un fenomeno globale senza precedenti. La serie ha conquistato il primo posto nella classifica degli show in inglese più popolari di tutti i tempi su Netflix e ha mantenuto la sua presenza nella Top 10 globale per ben 20 settimane. Ispirata ai personaggi ideati da Charles Addams e rivisitati per una nuova generazione dal genio creativo di Tim Burton, la serie ha catturato il pubblico grazie al suo tono ironico, anticonformista e al fascino gotico di Mercoledì Addams, magistralmente interpretata da Jenna Ortega. Approfondimento Mercoledì 2, perché è importante l'ingresso di Nonna nella storia

Un frame della seconda parte di Mercoledì 2 - Credits: Netflix

Un impatto senza precedenti sulla pop culture L’impatto della serie tv Mercoledì sulla cultura popolare è stato immediato: i follower di Ortega su Instagram sono cresciuti da 9 milioni a 37 milioni in concomitanza con l’uscita della prima stagione. La serie ha inoltre influenzato la moda gotica, ha generato una domanda senza precedenti per i trucchi utilizzati nei set e ha rilanciato classici musicali come Goo Goo Muck dei The Cramps, i cui stream sono aumentati del 5000% a distanza di quattro decenni dall’uscita. La scena di ballo di Mercoledì è diventata virale su TikTok accompagnata dalla canzone Bloody Mary di Lady Gaga, registrando un incremento del 1800% degli ascolti su Spotify. Questo fenomeno ha portato la popstar a unirsi al cast della seconda stagione come guest star, come annunciato durante la spettacolare performance al Netflix Tudum 2025. La critica ha accolto con entusiasmo la serie, che ha raccolto 50 nomination e 17 premi, tra cui Emmy, Golden Globes e SAG Awards. Approfondimento Mercoledì, anteprima seconda stagione serie tv a Londra

Un frame della seconda parte di Mercoledì 2 - Credits: Netflix

Un successo che si estende oltre il piccolo schermo Il successo della produzione si estende ben oltre il piccolo schermo, con esperienze immersive presso la Netflix House e partnership creative con brand come Wendy's US, McDonald's France, Burger King Spain, Nu Bank LATAM e Cheetos US e Latin America. Già rinnovata per una terza stagione, Mercoledì è tornata con la seconda stagione, la cui prima parte è uscita il 6 agosto 2025 e la seconda è attesa per il 3 settembre 2025. Approfondimento Tim Burton racconta la seconda stagione di Mercoledì. VIDEO

Trama della seconda stagione La seconda stagione riprende le vicende di Mercoledì Addams (Jenna Ortega) tra i corridoi inquietanti della Nevermore Academy, dove la giovane protagonista si troverà a fronteggiare nuovi nemici e problemi inediti. In questo capitolo, Mercoledì dovrà destreggiarsi tra gli impegni familiari, le relazioni con gli amici e i vecchi avversari, affrontando un ulteriore anno di caos oscuro e surreale. Con la sua arguzia tagliente e l’imperturbabile fascino che la contraddistingue, Mercoledì sarà al centro di un nuovo mistero soprannaturale dai contorni agghiaccianti. Approfondimento Mercoledì, il poster della nuova stagione della serie con Jenna Ortega

Dietro le quinte: produzione e creativi La serie è guidata dai creatori Alfred Gough e Miles Millar, che ricoprono anche il ruolo di showrunner, produttori esecutivi e sceneggiatori. Tim Burton, oltre a dirigere alcuni episodi, figura come regista e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi si segnalano Steve Stark, Andrew Mittman, Meredith Averill, Karen Richards, Gail Berman, Jonathan Glickman, Tommy Harper, Kayla Alpert e Kevin Miserocchi. La regia degli episodi è distribuita tra Tim Burton (201, 204, 207, 208), Paco Cabezas (202, 203) e Angela Robinson (205, 206). La produzione è a cura di MGM Television. Approfondimento Tim Burton: "Mercoledì" seconda stagione

Un frame della seconda parte di Mercoledì 2 - Credits: Netflix