Mercoledì 2, perché è importante l'ingresso di Nonna nella storia

Miles Millar, co-ideatore dello show Netflix, ha spiegato come la versione del personaggio interpretato da Joanna Lumley impatterà sullo show e sulle vicende che interessano la sua protagonista

Mercoledì 2, la cui prima parte è disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 6 agosto, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è senza dubbio uno degli show più in vista di questa stagione sul piccolo schermo e il ritorno delle macabre avventure di Jenna Ortega e compagni sta creando dibattito tra gli spettatori, già in attesa dei quattro episodi conclusivi che saranno rilasciati il prossimo 3 settembre.

Mentre le indagini sulle oscure vicende della Nevermore Academy e della città di Jericho vanno avanti, la giovane protagonista Mercoledì Addams riceverà il supporto da parte di un importante membro della sua famiglia, introdotto nell'ultimo episodio della prima parte della stagione 2: Nonna Addams, la madre di Gomez, che ha il volto dell'attrice britannica Joanna Lumley.

Per lo showrunner Miles Millar questa new entry avrà un impatto sulla trama da considerare.

Una Nonna Addams molto diversa dalle versioni precedenti La seconda stagione di Mercoledì è sbarcata sul piccolo schermo tra addii e ritorni che avranno il loro peso sulla storia iniziata in tv tre anni fa.

Molto importanti, però, sono anche i nuovi ingressi, nuovi personaggi che non faranno fatica a entrare nel cuore del pubblico, tra questi Nonna Addams, qui interpretata da Joanna Lumley, attrice che ha nella sua filmografia titoli come Pantera Rosa - Il mistero Clouseau e The Wolf of Wall Street e che ha apportato allo show uno straordinario tocco di eleganza e grazia femminile.

La Nonna Addams di Lumley è una signora dai capelli argentati e abiti sofisticati, una strega e un'imprenditrice scaltra e affascinante, che si discosta nettamente dalla precedente versione del personaggio mostrata al cinema in La famiglia Addams e nel suo sequel del 1993 e anche da quelle delle serie tv antecedenti.

Più simile a Morticia (di cui nello show Netflix è la suocera), la madre di Gomez rappresenta un ulteriore membro degli Addams in grado di definire le dinamiche tra le donne della famiglia, un personaggio con una enorme sintonia con la protagonista Mercoledì che, abbiamo visto, avere un rapporto molto conflittuale con la madre.

Logico pensare che la presenza di Nonna Addams sarà determinante anche per il seguito della storia e per capire meglio i segreti e le frizioni del passato degli Addams che gravano anche su Mercoledì. Vedi anche Mercoledì, il cast della seconda stagione della serie tv. FOTO