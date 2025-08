Lady Gaga pubblicherà la canzone Dead Dance per la seconda stagione

Dopo il successo virale di Bloody Mary – riscoperto dai fan grazie alla scena di ballo di Jenna Ortega nella prima stagione – questa volta Gaga entra nel racconto in modo diretto, firmando una nuova canzone originale che debutterà a settembre , in concomitanza con la seconda parte della serie.

Lady Gaga è pronta a entrare nell’universo gotico di Wednesday. Non da semplice ospite, ma da protagonista. La popstar, attrice e performer sarà infatti parte del cast della seconda stagione della serie Netflix nei panni di Rosaline Rotwood , nuova e misteriosa insegnante della Nevermore Academy. Ma non è tutto: Gaga pubblicherà anche un brano inedito, “Dead Dance” , destinato a diventare uno dei momenti musicali più iconici della stagione.

Prodotta da Andrew Watt e Cirkut , già al fianco di Gaga per il progetto discografico Mayhem, la canzone “Dead Dance” promette sonorità cupe, cinematiche e sensuali. Una traccia concepita per sposarsi con l’estetica gotica della serie creata da Tim Burton, e allo stesso tempo con l’energia teatrale che ha reso Lady Gaga una figura unica nel pop mondiale.

Rosaline Rotwood è descritta come una figura carismatica, enigmatica e potenzialmente pericolosa , inserita nel corpo docente della Nevermore Academy. La sua presenza mette in discussione equilibri già fragili, attirando l’attenzione – e i sospetti – di Wednesday Addams.

Il videoclip? Tutti gli occhi su Tim Burton

I fan sono in fermento anche per un altro dettaglio: Tim Burton potrebbe essere coinvolto nella regia del videoclip di Dead Dance. Le voci sono esplose dopo che Lady Gaga e il regista sono stati avvistati insieme in Messico, sulla celebre e inquietante Isola delle Bambole. Una location perfetta per le atmosfere del brano, e coerente con lo stile visivo già sperimentato nella serie.

Al momento, né Gaga né Netflix hanno confermato ufficialmente la notizia, ma l’ipotesi sta già facendo il giro del web.