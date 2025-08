3/19 ©Getty

Nata il 27 settembre 2002 in Coachella Valley, in California, l'attrice ha recitato sia nelle serie tv Harley in mezzo e You, sia nei film The Fallout, Scream e Scream VI. Ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di Mercoledì Addams nella serie tv Netflix Mercoledì, per la quale ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come Miglior attrice in una serie commedia o musicale e una candidatura agli Emmy Awards come Migliore attrice protagonista in una serie commedia. Ha poi recitato nel film Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton

