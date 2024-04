Mercoledì, Steve Buscemi sarà nella seconda stagione

Stando a quanto riportato in esclusiva da Variety, Steve Buscemi farà parte della nuova stagione di Mercoledì con protagonista Jenna Ortega

Cresce la curiosità per i nuovi episodi di Mercoledì, una delle serie più popolari e di successo della piattaforma di streaming. Stando a quanto riportato in esclusiva, Steve Buscemi farà parte del cast della seconda stagione. Nessuna conferma ufficiale sul suo ruolo, ma stando ad alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di quello del nuovo preside della Nevermore Academy.

Il portavoce di Netflix e dell’attore non hanno commentato la notizia. Per quanto riguarda la produzione, le riprese dovrebbero prendere avvio in Irlanda tra pochi giorni, più precisamente intorno alla fine del mese di aprile. La serie tv vedrà il ritorno di Jenna Ortega (FOTO) nei panni della protagonista.